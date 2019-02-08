Украина-Беларусь: на кого ставит Лукашенко на украинских выборах

Александр Лукашенко предпочел бы, чтобы президентом Украины на ближайшие пять лет остался Петр Порошенко. Однако белорусский лидер вряд ли хоть как-то публично проявит свою заинтересованность в том или ином исходе украинских выборов.

Фото: БЕЛТА Встреча Александра Лукашенко и Евгения Марчука в Минске, 29 января 2019.

В конце января в Минске состоялась встреча между Александром Лукашенко и представителем Украины в трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе Евгением Марчуком. Смысл и содержание переговоров при этом остались за кадром. Официальный отчет о встречи был максимально скуп: Марчук передал “теплый привет” Лукашенко от Порошенко, сообщил, что украинский лидер доволен уровнем сотрудничества Киева и Минска, а сам белорусский президент - “очень популярный человек в Украине”. А Лукашенко под объективами телекамер и вовсе произнес лишь одну фразу: короткое замечание, что Украина и Беларусь способны увеличить объемы товарооборота. И все.Встреча в Минске произошла в тот же день, когда Порошенко официально объявил о своем выдвижении на второй срок. Немногословность Лукашенко и подчеркнуто комплиментарные высказывания Марчука в этом смысле, разумеется, не были случайностью. Нет сомнений, что представитель Украины в ТКГ приехал к белорусскому президенту с каким-то месседжем от Порошенко, о содержании которого можно лишь догадываться. Но для Киева было немаловажно и другое: следовало публично отметить, что белорусское направление действующий президент Украины может занести себе в актив. Подобный тезис кажется со стороны спорным. Но тем не менее сложно отрицать: у белорусско-украинских отношений были все шансы скатиться в пропасть, но стороны этого избежали, а в некоторых аспектах даже достигли прогресса.

Отношения под грифом секретно

Основой внешнеполитической линии Петра Порошенко в отношении Беларуси было желания исключить военную угрозу для Украины со стороны ближайшего союзника России. Официальный Киев исходил из того, что на белорусском направлении не должны появиться российские танки - и ради гарантий безопасности украинская власть готова закрыть глаза на многое.

Начиная с 2014 года Лукашенко давал такие гарантии регулярно - как публично, так и в ходе конфиденциальных переговоров. Чтобы к подобным гарантиям было больше доверия, Киеву и Минску следовало интенсифицировать политические и экономические контакты. И эту задачу общими усилиями удалось решить.

Фото: пресс-служба президента В кулуарах Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле

Только с апреля по ноябрь 2017 года лидеры двух стран трижды встречались тет-а-тет, впервые после Евромайдана состоялся визит в Киев Лукашенко. В октябре 2018 года, несмотря на затянувшийся “шпионский скандал”, в Гомеле прошел первый Форум регионов Беларуси и Украины. Товарооборот двух стран, обвалившийся в 2014-2015 гг., стал потихоньку восстанавливаться. Наконец, уже в январе 2019 года после нескольких лет переговоров все же был допущен к вещанию в Беларуси украинский телеканал UATV. Доминирование российского ТВ на белорусском медиарынке этот шаг, конечно, нисколько не ослабляет, но зато он имеет важное символическое значение - как-никак создан прецедент.

В основу взаимоотношений Порошенко и Лукашенко лег простой принцип: ни в коем случае не выносить сор из избы, чтобы этим не воспользовался Кремль. Это привело к тотальной закрытости содержания двусторонних контактов. После публикации в июле 2017 года журналистского расследования о нелегальной торговли белорусских предприятий с группировками “ДНР” и “ЛНР” украинские дипломаты направили ноту протеста в МИД Беларуси - однако СМИ узнают об этом только осенью 2018-го. Киев вводит санкции против двух белорусских предприятий - но стороны демонстративно не комментируют подобное решение.

В Беларуси по обвинению в шпионаже к 8 годам колонии приговаривают корреспондента “Украинского радио” Павла Шаройко - однако Порошенко ни разу публично не высказывается на этот счет. О чем два президента договорились (точнее - не договорились) в контексте “шпионского скандала” и на каких условиях эту историю удалось вынести за скобки двусторонних отношений - загадка. Прибавьте ко всем перечисленным случаям скандал с похищением в Гомеле Павла Гриба, нежелание белорусских спецслужб преследовать боевиков “ЛДНР”, а также традиционно недружественное голосование Беларуси в ООН и станет ясно: поводов для серьезных ссор двух стран в последние годы было предостаточно. Однако вопреки всему в отношениях Беларуси и Украины отмечается некоторая позитивная динамика.

Фото: РБК-Украина

Наверняка найдутся те, кто обвинит Порошенко в излишней склонности к компромиссам. Но дело здесь не столько в компромиссах, сколько в прагматизме. Просто рассчитывать на то, что Лукашенко внезапно займет проукраинскую позицию и избавится от сильнейшей зависимости от России не приходится. Поэтому работать надо с тем, что есть, считают в Киеве. Логика здесь проста: не должно сложиться такой международной ситуации при которой Беларусь и Украина выглядели бы конфликтующими сторонами. Нельзя спровоцировать сближение позиция Минска и Москвы по украинскому вопросу. Если исходить из приоритета подобного принципа, политика Петра Порошенко в отношении Беларуси, при всех многочисленных издержках, может считаться эффективной.

В этом смысле цели Лукашенко полностью совпадают с целями официального Киева. Он точно так же не хочет, чтобы Москва воспользовалась белорусско-украинскими разногласиями в своих геополитических интересах. На понимании общности подобных интересов и зиждется нынешний хрупкий баланс в отношениях Беларуси и Украины.

Ставка Лукашенко

Наверняка, для Александра Лукашенко оптимальным фигурой на посту президента Украины в ближайшие пять лет был бы Петр Порошенко. И дело вовсе не в том, что у двух президентов сложились такие уж доверительные личные отношения, как об этом заявляется публично. Просто для Лукашенко это было бы гарантией: официальный Киев не станет излишне требователен к Беларуси и все проблемы двусторонних отношений будут по-прежнему решаться конфиденциально. То есть никаких сюрпризов можно не опасаться, а предсказуемость в политике Лукашенко всегда ценил очень высоко.

Другое дело, что Лукашенко вряд ли позволит себе открыто выступить в поддержку Петра Порошенко. Белорусский президент прекрасно понимает, что у Кремля свои планы на украинские выборы и лезть в эту игру ему точно не следует. Лучшее, что Лукашенко может сделать в этой ситуации - это молча остаться в стороне. И, судя по его характерной немногословности на встрече с Марчуком, он это и планирует сделать.

Следует вспомнить и еще одну недавнюю встречу Лукашенко - 14 января в Минске он провел переговоры с Виктором Медведчуком. Здесь президент Беларуси был куда более многословен. Он фактически прямым текстом просил собеседника посоветовать, какую позицию ему занять в контексте нынешних отношений Украины и России. “Вы владеете информацией и о политике, это внутренней политической кухне, которая сейчас разворачивается. С точки зрения нашего дальнейшего поведения - Беларуси - нам очень важна ваша информация. Вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации”, - говорил Лукашенко.

Фото: Белта Александр Лукашенко встретился с Виктором Медведчуком в Минске 14 января 2019.

Очевидно, что Лукашенко очень хочет быть полезным в украинско-российском конфликте. Причем желательно - сразу для всех сторон. Недаром за 2018 год он трижды публично выступал с инициативой введения белорусских миротворцев на Донбасс, при этом называя какие-то фантастические цифры в 10 тысяч солдат. Безусловно, статус успешного посредника и миротворца если и не гарантирует Беларуси полную безопасность, то, по крайней мере, может снизить давление со стороны Кремля. А в условиях длительной осады Беларуси, которую в конце минувшего года начал Владимир Путин, любая передышка для Лукашенко теперь на вес золота. Тем более, что российское руководство пока что не демонстрирует намерения даже на шаг отступить от своего ультиматума о тотальной интеграции с Беларусью. Однако пока что миротворческая миссия Лукашенко выглядит не слишком реалистично.

Ясна и другое: сейчас любая активность Лукашенко на украинском направлении вразрез интересам Кремля в роль успешного посредника совсем не вписывается. В конечном счете следует помнить, что белорусский лидер - исключительно опытный и гибкий политик. Соображения целесообразности для него превыше всего. Лукашенко регулярно осуждал Майдан, но это не помешало ему по мере возможностей наладить отношения с украинским руководством, пришедшим к власти после революции. Можно не сомневаться, что если президентом Украины станет Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский или еще кто-то он почти в слово в слово будет повторять на публике те же клятвы в братской любви и верности, что говорились Петру Порошенко. Политическая линия Минска в отношении Украины сама по себе не поменяется - как и необходимость постоянно оглядываться на реакцию Москвы.