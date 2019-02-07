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Германия существенно ограничила права Facebook на сбор информации о пользователях

У соцсети есть месяц на апелляцию.

Германия существенно ограничила права Facebook на сбор информации о пользователях
Фото: EPA/UPG

Антимонопольная служба Германии наложила ограничение на сбор данных Facebook из-за того, что социальная сеть злоупотребляла своим положением на рынке и собирала сведения о пользователях без их согласия. Об этом заявил глава ведомства Андреас Мундт, передает Reuters.

"В будущем Facebook больше не сможет заставлять пользователей соглашаться на практически неограниченный сбор и присвоение данных, не относящихся к Facebook или их аккаунтам в соцсети", - сказал Мундт.

Министерство юстиции Германии приветствовало решение антимонопольной службы.

Антимонопольная служба изучила сбор данных соцсети и пришла к выводу, что Facebook получает множество данных без прямого и добровольного согласия пользователей - например, когда на сторонних сайтах есть кнопка "поделиться", Фейсбук использует данные о пребывании пользователя и сопоставляет их с данными внутри соцсети, а также в Instagram и WhatsApp. Кроме того, возможность отслеживать поведение пользователей онлайн сохраняется и во многих приложениях, где нет явных признаков присутствия соцсети.

Учитывая скандалы с утечкой данных пользователей, Германия требует, чтобы Facebook получал прямое согласие пользователей на сбор этих данных, или радикально остановил сбор и анализ информации из таких источников.

Постановление еще не имеет юридической силы, и у Facebook есть месяц для апелляции, что, по словам соцсети, будет сделано.

Напомним, весной 2018 года вступил в силу Общий регламент по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), принятый Европарламентом в апреле 2016 года. Он усиливает и унифицирует защиту персональных данных в странах ЕС, в том числе предоставляя пользователю возможность контролировать собираемую о нем информацию. Невыполнение требований регламента предусматривает наказание в виде крупных штрафов.

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