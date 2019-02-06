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Трамп и Ким Чен Ын проведут второй саммит 27-28 февраля во Вьетнаме

Президент США заявил, что, если бы не он, Америка воевала бы с КНДР.

Трамп и Ким Чен Ын проведут второй саммит 27-28 февраля во Вьетнаме
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп и председатель КНДР Ким Чен Ын проведут второй саммит 27-28 февраля во Вьетнаме.

Об этом Трамп рассказал в своем выступлении перед Конгрессом США, пишет "Голос Америки".

По словам Трампа, "если бы он не был избран на пост главы государства, прямо сейчас США были бы в состоянии большой войны с Северной Кореей". Он также назвал свои отношения с Ким Чен Ыном "хорошими" и напомнил, что КНДР уже 15 месяцев не проводят ядерных испытаний.

Одновременно Трамп не сообщил, в каком именно вьетнамском городе он будет беседовать с руководителем Северной Кореи – наиболее вероятными городами-кандидатами источники называют Ханой и Да Нанг.

Первая в истории встреча президента США с лидером КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Ын и Трамп подписали документ, в котором Северная Корея подтверждает приверженность полной денуклеаризации, а Вашингтон, в свою очередь, обязуется предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.

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