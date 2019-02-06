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Немецкие истребители 30 раз поднимались для перехвата российских самолетов над Балтикой

Российские летчики пролетают в Калининград без включения радиолокационного опознавания.

Немецкие истребители 30 раз поднимались для перехвата российских самолетов над Балтикой

Истребители ФРГ 30 раз за полгода поднимали по тревоге из-за самолетов РФ над Балтикой. Об этом сообщила министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен в ходе посещения солдат бундесвера, размещенных в рамках миссии НАТО на авиабазе в эстонском Эмари, пишет "Немецкая волна".

"Это большое число показывает, что присутствие немецких солдат здесь очень важно", - отметила министр.

В эстонском Эмари дислоцированы 160 солдат бундесвера и четыре немецких истребителя Eurofighter. Они занимаются воздушной разведкой вместе с коллегами из других стран НАТО с августа 2018 года по апрель 2019 года.

Напомним, российские самолеты без включения системы радиолокационного опознавания периодически пролетают над Балтийским морем в Калининград. По тревоге из-за российских самолетов летом и осенью 2018 года поднимались истребители Великобритании и Японии.

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