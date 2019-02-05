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Украинская парламентская делегация поучаствует в молитвенном завтраке с президентом США

Украинские депутаты встретятся с американскими коллегами и представителями диаспоры.

Павел Унгурян и Рик Перри
Фото: Павел Унгурян
Павел Унгурян и Рик Перри

Украинская парламентская делегация сегодня начала визит в США. В программе украинских политиков - ряд встреч с представителями Сената и Конгресса США, рабочие совещания в министерствах и ведомствах страны, проведение конференции с украинской диаспорой, а также участие в 66-м Национальном молитвенном завтраке с участием президента США.

5 февраля 2019 в рамках визита украинской парламентской делегации в США состоялась встреча руководителя украинской группы, народного депутата Украины Павла Унгуряна с министром энергетики США Риком Перри.

Во время встречи был обсужден ряд важнейших вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, в частности развитие новых энергетических возможностей Украины, американские инвестиции в добычу украинских природных ресурсов, диверсификация обеспечения природным газом Украины и Европы.

Также во время встречи министр Перри отметил важность дальнейших реформ в Украине и построении стабильного общества на основе ценностей Библии. Ведь Соединенные Штаты являются хорошим примером успешной страны, фундаментом которой являются вечные христианские ценности.

Напомним, Соединенные Штаты оказывают Украине постоянную и решительную поддержку, в том числе и в усилении энергетической безопасности Украины.

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