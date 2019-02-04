Легкомоторный самолет Cessna 414A в воскресенье, 3 февраля, потерпел крушение над жилым домом в городе Йорба-Линда на юге Калифорнии, США. Пилот и четверо жителей дома погибли, пишет местное издание KTLA.
Два человека были госпитализированы с ожогами, незначительные травмы также получил один из пожарных.
По словам свидетелей, самолет загорелся и начал разваливаться еще в воздухе.
A plane crashed in my neighborhood MInutes who #yorbalinda #planecrash #abcnews #cnnnews #news pic.twitter.com/ApabRhrWfB— Joshua Nelson (@JoshuaRNelson) February 3, 2019