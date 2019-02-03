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Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме

Известно что стороны обсудят торговые вопросы.

Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться 27-28 февраля во Вьетнаме
Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин во время встречи в Пекине, 09 ноября 2017.
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут встретиться 27-28 февраля во вьетнамском Дананге. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник.

По данным издания, на встрече лидеры двух стран обсудят торговые вопросы. Другие ее подробности пока не раскрываются. Однако, как отмечает издание,Трамп упомянул о предстоящей встрече во время визита китайской торговой делегации в Вашингтоне.

Ранее вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что власти страны рассчитывают в скором времени заключить всеобъемлющее соглашение с США, которое положит конец торговой войне. В ответ Трамп заявил, что отношения между США и Китаем находятся в очень хорошем состоянии, что дает все основания говорить о возможности будущей итоговой торговой сделки.

Торговая война между Китаем и США началась в январе 2018 года с введения Вашингтоном пошлин на стиральные машины и панели для солнечных батарей.

В сентябре Трамп ввел пошлины на товары из Китая в объеме 200 миллиардов долларов. Предполагалось, что они начнут действовать с 24 сентября, и с 1 января 2019 года вырастут до 25%. В ответ Пекин ввел аналогичную пошлину на 659 американских товаров, а министерство торговли Китая заявило, что США "разожгли крупнейшую торговую войну в истории мировой экономики".

Ранее в ходе саммита "Большой двадцатки" лидеры США и КНР Трамп и Си Цзиньпин заключили 90-дневное "торговое перемирие", отсрочив запланированное на 1 января повышение американских пошлин на импорт китайских товаров стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, пока идет обсуждение торговой сделки.

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