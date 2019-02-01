Украина готова к масштабной закупке высокотехнологичного оружия из США, - вице-премьер

Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологичного оборонного оборудования из США, в том числе дополнительных комплексов летального оружия (Javelin).

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе встречи с представителем США в группе стратегических советников высокого уровня Министерства обороны Украины генералом-лейтенантом Вооруженных сил США Китом Дейтоном , сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам вице-премьера, Украина надеется стать активным участником американской программы "Иностранное военное финансирование".

"Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение. Надеюсь, что с новым законодательством наше сотрудничество станет еще крепче", - отметила она.

В свою очередь, генерал-лейтенант Вооруженных сил США Кит Дейтон отметил, что его команда сфокусирована на том, чтобы помочь Украине внедрять качественные реформы оборонного сектора.

"Я хорошо понимаю сложность условий, в которых оказалась Украина, однако не нужно искать причины, тормозящие процесс преобразований в стране. При имеющихся возможностях необходимо настойчиво работать, не останавливая процесс реформирования сектора безопасности и обороны Украины", - добавил представитель США.

Напомним, Госдеп США одобрил продажу Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на $47 млн. В январе прошлого года начальник Генштаба распорядился подготовить ВСУ к принятию на вооружение "джавелинов". Когда именно Украина получит противотанковые комплексы, не сообщалось.

В апреле Порошенко подтвердил прибытие Javelin в Украину.