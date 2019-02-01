Аваков: конфликт с Порошенко возник из-за разных целей, но нам хватило ума пойти на компромиссы

Разногласия между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и Президентом Петром Порошенко возникли на основе разных провозглашенных целей. Об этом в интервью LB.ua рассказал сам Аваков.

"Наши разногласия с Петром Алексеевичем начались с того, что у нас с ним разные партийными структуры и, соответственно, разные провозглашенные цели. Наши политические силы на определенном этапе заключили альянс, подписали коалиционное соглашение. Которое затем претерпело некую трансформацию – когда была атака на Арсения Яценюка и его правительство.

Атака неадекватная, атака инспирированная. Атака, в которой задействовали недостойные методы, о которых господин Онищенко говорил публично. И мы все видели оплаченную кампанию в СМИ, мы все видели каплиных и барн, которые устраивали, так сказать, психические атаки. Атака на команду, которая на тот момент не имела политического опыта, чтобы защищаться. И которая 90% своих усилий направляла на стабилизацию внутри страны", - отметил Аваков.

"Мы были атакованы, и Яценюк ушел в отставку. У Яценюка и у нас хватило ума не разваливать государственность, как это было во время конфликта Ющенко-Тимошенко, с участием того же Порошенко, в 2005 году. У нас хватило ума пойти на определенные компромиссы. В рамках этих компромиссов мы работаем и сейчас. Такой компромисс позволил нам достичь очень серьезных результатов. В том же альянсе с Порошенко. Это факт – мы достигли много правильных для страны целей вместе, возможно, как раз за счет того, что разные и создавали баланс во власти. Наша коалиция – одна из самых долгоживущих в истории украинских парламентов", - добавил глава МВД.

При этом он отметил, что, как глава МВД, считает необходимым расследовать историю с дискредитацией Яценюка в уголовной плоскости.

"Поэтому мы возбудили соответствующее уголовное дело – по факту публикации книги Онищенко. Дело было немедленно забрано из производства МВД, поскольку есть конфликт интересов, в прокуратуру. И там оно медленно умирает", - рассказал Арсен Аваков.

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