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Тимошенко предлагает изменить условия ипотечного кредитования

"Чтобы каждый украинец мог купить жилье".

Тимошенко предлагает изменить условия ипотечного кредитования
Фото: скриншот видео

В Украине нужно изменить принципы ипотечного кредитования, чтобы каждый украинец имел возможность приобрести собственное жилье. Об этом Юлия Тимошенко отметила во время встречи с предпринимателями Полтавской области.

«Жилищную проблему надо решать, строя правильное кредитования», - подчеркнула она.

Для того чтобы сделать жилье более доступным, по словам лидера «Батькивщины», нужно также дерегулирование и снятие с строительной отрасли «коррупционной нагрузки».

Сейчас, заметила Юлия Тимошенко, существует несколько проблем, с которыми сталкивается молодежь, которая хочет иметь собственную квартиру. Прежде всего, это высокие проценты по ипотечным кредитам.

«Не может молодая семья заплатить 20% годовых по ипотечному кредитованию. И очень краткосрочное у нас сегодня ипотечное кредитование - 3-5 лет», - возмутилась она.

Еще одна проблема, на которую обратила внимание Тимошенко - это большой первый взнос, сейчас составляет 25-30%: «Ни молодая семья, ни семья, которая не занимается бизнесом, не может заплатить его».

Юлия Тимошенко убеждена, что проблему надо решать пошагово: снимать обязательный первоначальный взнос, вводить кредитования не под залог, а под страхование рисков, снижать ставки по кредитам до 3-4% годовых и переходить на долгосрочную ипотеку, чтобы каждая семья рассчитывала, по сколько лет сможет вернуть кредит.

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