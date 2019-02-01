"Есть яркие доказательства, только системный подход в решении проблем медицинской отрасли дает результат", - Алексей Савченко

Благодаря профессионализму наших медиков и вниманию со стороны областной власти к основным потребностям медицинской отрасли области удается спасать жизни в экстремальных случаях. Об этом заявил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, комментируя случай с родами на Казанкивщине.

«С самого начала, когда я приехал на Николаевщину, мы сделали акцент на решении проблем, с которыми наши женщины сталкиваются, когда дают жизнь будущему поколению. Еще в 2017 году нами был завершен капитальный ремонт акушерско-гинекологического отделения Николаевской областной больницы, которое рассчитано на 50 коек с 3 родильными залами. Общая стоимость проведенного капремонта - почти 3,3 млн грн. Кроме того, было приобретено современное медицинское оборудование. Но, мы понимали, что к решению существующих проблем нужно подходить системно, поэтому были запущены процессы обновления оборудование и автомобильного парка «скорых». И как мы видим, это дает результат».

Как доложили в управлении здравоохранения Николаевской ОГА, 31 января в оперативную диспетчерскую Николаевского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступил вызов от мужчины, который рассказал, что его 21-летняя жена почувствовала, что начались роды. Семейная пара - жители одного из сел Казанковского района. Они приняли решение самостоятельно добираться до больницы на собственном автомобиле, но не рассчитали время и схватки начались в дороге. Ребенок рождался в машине. Дежурный врач центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф быстро приняла верное решение - не прерывая общения, на место происшествия была направлена бригада «скорой» из Казанки. Между тем человек четко выполнял указания врача по телефону - уже через несколько минут женщина родила мальчика. Через 15 минут после вызова, на место прибыли медики, которые осмотрели роженицу и ребенка, констатировав, что состояние здоровья обоих удовлетворительное и транспортировали их в больницу.

«Этот случай - один из ярких примеров, который показывает, что решение об обновлении автопарка скорых было абсолютно верное и своевременное, потому что мы каждый день имеем подтверждение тому, что именно благодаря закупленным «скорым» удается спасать людей. Я неоднократно говорил и буду повторять, что 13 автомобилей, которые мы закупили в 2018 году - это только начало. В этом году выделены средства из областного бюджета и бюджета города Николаева на закупку необходимого количества «скорых» для областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Кроме того, уже закуплено 14 новых автомобилей Renault Duster, которые будут переданы в сельские амбулатории после окончания их строительства. Медицинское направление этого года ставим в приоритете», - прокомментировал председатель Николаевской областной ОГА Алексей Савченко.