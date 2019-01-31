Для сельских амбулаторий Николаевщины, которые строятся по программе президента Украины Петра Порошенко, направленной на развитие медицины в сельской местности, управлением здравоохранения Николаевской ОГА уже закуплено 14 новых автомобилей Renault Duster. Все они будут переданы на сельские амбулатории после окончания их строительства.

Закупленные для сельских амбулаторий автомобили

«В этом году все медицинские амбулатории, строящихся в сельской местности, будут оснащены современными транспортными средствами. Как я и обещал ранее, в этом году в Николаевщине мы уделим большое внимание именно медицинской отрасли. Первые шаги сделаны уже в первый месяц года - за счет субвенции из государственного бюджета, после проведения тендера, уже приобретено 14 новых автомобилей Renault Duster для наших сельских амбулаторий. Все эти автомобили находятся на территории областной базы специального медицинского снабжения и уже скоро будут использоваться во время оказания медицинской помощи жителям Николаевщины», - заявляет председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Он выразил убеждение, что уже в апреле-мае 2019 года, жители населенных пунктов, где завершается строительство новых амбулаторий, почувствуют доступность и качество первичной медицинской помощи, так как новые автомобили Медицинская существенно ускорят и улучшат оказания медицинских услуг.

Кроме того, Алексей Савченко напомнил, что сегодня на Николаевщине удачно функционирует Центр экстренной медицины благодаря которому есть возможность доставлять пациентов со сложными случаями в областные медучреждения где им предоставляются высококачественные медицинские услуги.

Алексей Савченко

«В прошлом году, благодаря тому, что мы начали обновлять наш парк скорых в областном Центре экстренной медицины нам удалось спасти не одну жизнь. В 2018 году нами было приобретено 7 карет «скорой помощи». В этом году мы не планируем останавливаться - будет приобретено еще не менее 30 современных автомобилей экстренной медицинской помощи. Наша цель - полностью обновить парк «скорых» чего не делалось последние двадцать лет », - добавляет председатель Николаевской областной государственной администрации.

Напомним, что на сегодня все учреждения первичной сети, которые предоставляют услуги жителям области, подключены к системе EHealth. Строящиеся амбулатории, также будут подключены к интернету. Кроме того, почти 5 млн грн выделено на внедрение телекоммуникационных технологий - в частности, и на приобретение оборудования для применения телемедицины. Для сельских амбулаторий уже подобрано квалифицированный медицинский персонал и сейчас идет процесс заключения договоров с пациентами.