Для Путина границы "русского мира" не заканчиваются нигде

Собственно, заявив, что Россия оставляет за собой право реагировать в случае угрозы нарушения права на свободу вероисповедания в соседних странах, президент РФ фактически огласил граду Москве и миру производную от этой максимы. Краеугольный камень российской геополитики касательно бывших территорий СССР - это зона под полным протекторатом Москвы. И для осуществления своих притязаний Кремль использует все возможные инструменты вмешательства в политику соседних стран.

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В этих инструментах одним из наиболее удобных для РФ является церковный. С учётом того, что Русская православная церковь системно помогает Кремлю в расширении его влияния в разных сферах жизни соседних стран. И фактически является провайдером в реализации претензий Путина на протекторат над всем бывшим СССР.

Вмешательство в политику соседних государств через церковную жизнь для Москвы удобно и тем, что здесь используется принцип "русской матрёшки". С одной стороны - сама РПЦ является агентом влияния Кремля в этих странах. А с другой у РПЦ здесь есть своя мощная группа поддержки - и виде филиалов типа УПЦ Московского патриархата в Украине с имуществом, своими прихожанами и лоббистами интересов этих филиалов (и через РПЦ - самой Москвы) во власти.

Месседж Путина о готовности вмешиваться в церковную жизнь соседних стран адресован в первую очередь Украине. Второй адресат - Беларусь. Где президент Лукашенко пытается повысить свои шансы ускользнуть от поглощения "большим братом" с помощью шантажа Москвы повторением украинской истории с созданием независимой церкви.

Но основной адресат - всё же Украина. Комментируя создание в Украине автокефальной церкви, Путин снова пожаловался на якобы вмешательство украинских властей в церковные дела. И добавил, что в России подобные действия считают "абсолютно недопустимыми". "Оставляем за собой право реагировать и делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания", - пригрозил российский лидер.

А заодно отметил эффективную работу РПЦ как агента Кремля. Похвалив усилия главы РПЦ в "укреплении доверия" между странами и народами и выразил надежду, что "Русская православная церковь и впредь будет иметь действенную миротворческую силу".

Таким образом, Путин чётко даёт понять, что во время выборов президента и Верховной Рады Россия будет масштабно использовать церковную карту для дестабилизации ситуации в Украине. Арсенал методов для такой дестабилизации чрезвычайно большой - начиная от церковных ходов верных УПЦ МП и заканчивая угрозой прямого военного вторжения. Поэтому нашим силовым структурам придётся всё время одновременно держать на приоритетном контроле и ход событий в церковной жизни страны, и возможные виды вмешательства РФ как реакцию на эти события.