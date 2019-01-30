Развитие Украины: инновации вопреки всему

Украина является одним из крупнейших экспортеров ряда сельскохозяйственных товаров в мире. Она достигла этого статуса не благодаря тщательному законодательному и государственному бюджетному планированию, которое бы стимулировало инвестиции в сельскохозяйственный сектор, а совсем наоборот. Казалось бы, что законодательство, препятствующее купле-продаже сельскохозяйственных земель и судебная система, которая позволяет владельцам сельхозпредприятий обманывать своих кредиторов, препятствует развитию сектора, хотя во многих отношениях это также имеет место.

Фото: Макс Требухов

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Украина инвестирует в удобрения в три раза меньше, чем другие страны мира, и, если учесть, что стране принадлежит около трети всех пахотных земель ЕС, то капиталовложения в этот сектор очень скудны - например, 2,3 миллиарда долларов США в 2017 году. Тем не менее, Украине удается достичь выше среднего уровня урожайности по мировым стандартам, и страна зарекомендовала себя как серьезного игрока в сельскохозяйственном секторе. Это является достижением, несмотря на государственные (национальные) учреждения, и благодаря природному национальному достоянию – плодородной почве.

Так же, как зерновые культуры Украины бросают вызов окружающей среде, так и инновации в стране. Инновации процветают на прозрачных конкурентных рынках со здравым верховенством права. На украинских рынках, напротив, доминируют олигополии и государственные компании, которым не нужно вводить новшества, чтобы «преуспеть», а законодательная база страны далека от здравой(идеальной). Защита инвестиций в Украине невероятно сложна и удерживает многих потенциальных инвесторов от выхода на рынок.

Аннулирование контрактов в суде, отсрочка принудительного исполнения до бесконечности и распределение активов среди кандидатов - все еще обычное дело. Налоговая система поощряет компании нанимать индивидуальных подрядчиков, препятствуя созданию полностью интегрированных предприятий. Кроме того, в 2017 году расходы на научно-исследовательские работы в Украине составили 0,45% от ВВП, что по тем же меркам составляет менее четверти расходов ЕС. Поэтому, совершенно удивительно, что, как и в случае с сельскохозяйственной продукцией, стране удается совершить нечто невероятное и предоставлять миру инновации в таких масштабах, которые можно ожидать от страны с хорошо развитой инновационной экосистемой.

Украина запустила множество успешных стартапов, таких как Viewdle, приобретенный Google, Petcube, софтверная компания со штаб-квартирой в Калифорнии, продающая продукты в 18 странах мира, и Looksery, приобретенный Snapchat за 150 миллионов долларов. Сектор ИТ технологий в Украине стремительно развивается, и многие компании, такие как Amazon's Ring, проводят в стране свои исследования и разработки.

Если эти истории успеха возникли не благодаря поддержке экономических институтов Украины, тогда как? Так же, как она полагается на свою почву, чтобы превзойти и добиться успеха в сельском хозяйстве, Украина полагается на свой предпринимательский человеческий капитал с целью введения инноваций.

Проблема с человеческим капиталом в отличие от почвы заключается в том, что он может легко путешествовать, мигрировать! То же самое относится и к интеллектуальной собственности, и поэтому неудивительно, что вышеупомянутые успешные начинающие компании и их ценные права на интеллектуальную собственность находятся не в Украине. Если страна будет по-прежнему полностью полагаться лишь на предпринимательство своего населения, то она, в лучшем случае, окажется в ловушке среднего дохода, благодаря которой она получит определенный доход благодаря этому природному активу, но не продвинется дальше, поскольку большинство ценностей схвачено в другом месте.

Реформы в Украине вступают в силу, это видно из увеличения вклада ИТ-сектора в ВВП и роста реальной заработной платы. Однако эти реформы в основном были вызваны внешними факторами, такими как программы МВФ, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка.

Широкое экономическое развитие и инновации в стране будут устойчиво расти и развиваться только в том случае, если будет проведено гораздо больше реформ, а собственные экономические институты страны будут поддерживать, а не препятствовать развитию ее внутренних национальных активов.

Интересно, что почва в Украине превосходит почву многих мировых конкурентов, несмотря на то, что дает менее половины своего природного потенциала. Предприниматели продолжают вводить инновации с впечатляющей скоростью в аналогичных условиях. Можно только представить, какого роста страна могла бы достичь самостоятельно, если бы достигла своего полного природного (генетического) потенциала. Для этого поддержка должна быть как внутри страны, так и за ее пределами.