Новые песни на старый лад

"Еще в конце прошлого года в ЕБА начали поступать сообщения от бизнеса относительно повторения старой проблемы с возмещением НДС. В настоящий момент ситуация не разрешилась. Таким образом, компании сталкиваются с проблемой финансирования собственной операционной деятельности, включая выплату заработной платы работникам", – заявила исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко.

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Еще одним тревожным сигналом стало письмо Государственной фискальной службы (ГФС) ассоциации "Укролияпром", в котором ГФС просила оценить предложение по отмене налогообложения операций с поставки на таможенной территории страны и на экспорт зерновых и масличных культур. В ответ аграрные ассоциации заявили, что при таких нововведениях аграриям придется компенсировать уплаченный своим контрагентам НДС за счет повышения себестоимости товара. Волнения достигли такого накала, что ГФС пришлось пойти на попятную.

Исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Евгений Бамбизов недавно в сообщении на своей странице в Фейсбук заверил, что процедура возмещения НДС происходит в срок, который установлен Налоговом Кодексом - до двух месяцев, несмотря на то, что суммы возмещений постоянно растут.

По его данным, объемы НДС, возмещенного в 2018 году, составили 131,7 млрд грн, что почти на 10% больше показателя 2017 года. Выросла и среднемесячная сумма возмещения – до 11 млрд грн с 10 млрд грн. Увеличилась также количество заявок о возмещении: если в 2017 году такие заявки поступили от 4 тыс. человек, то в прошлом году добавилась еще более 1 тыс. заявителей. При этом Евгений Бамбизов отметил, что в ноябре прошлого года был зафиксирован пиковый показатель, связанный с сезонной активностью экспортеров агропродукции – в течение месяца были проведены возмещения НДС на сумму 13,6 млрд грн (по декларации октября).

Исполняющий обязанности заместителя главы ГФС также сообщил, что к началу января 2019 года остаток невозмещенных сумм НДС составляет 27,5 млрд грн. В январе ГФС передала в Госказначейство выводы о подтверждении возмещения на сумму в 19,8 млрд грн, из которых 11,1 млрд грн - по декларации октября и 8,8 млрд грн - по декларации ноября.

Однако хватит ли бюджетных средств для своевременного возмещения НДС в дальнейшем? По данным Госказначейства, госбюджет Украины в 2018 году недовыполнен по доходам на сумму 11,77 млрд грн. При этом общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году составляет 417,4 млрд грн.

Дополнительную нагрузку на бюджет могут оказать увеличение зарплат и пенсий накануне выборов. Поэтому риск того, что задержки возмещений по НДС станут регулярными, все же существует. Без принятия своевременных мер по наполнению госбюджета реформа, проведенная два года назад по внедрению автоматического реестра НДС, может быть нивелирована, а выплата возмещения НДС перейдет в "ручное" управление, что повлечет за собой дополнительные риски для экспортеров.