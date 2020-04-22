О Кабмине и дорогах

На днях Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с представителями Национальной ассоциации дорожников Украины и призвал их создавать рабочие места и привлекать к работе как можно больше украинцев, как оставшихся без работы, так и вынужденно вернувшихся из-за границы. Создание значительного количества рабочих мест, связанных со строительством дорог, станет одной из стратегически важных задач в ближайшее время и повлечет за собой существенное выделение бюджетных средств. Судя по всему, в правительстве надеются, что такие меры помогут не только бороться с безработицей, но и не дадут умереть сопутствующим отраслям, например, металлургии.

Фото: EPA/UPG

Идея проведения дорожных работ во время кризиса не нова. Президент США Рузвельт во время Великой депрессии тоже строил дороги, привлекая к этому безработных, которые получили возможность заработать на кусок хлеба и одежду. Видимо, наше правительство считает, что с тех пор практически ничего не изменилось, и сейчас мы можем действовать такими же самыми методами, как почти сто лет назад…

Извините, но у меня, как обычно, тьма вопросов.

1. Известно ли Кабмину, что мы живем в 21-м веке? Сейчас для строительства дороги не нужны тысячи рабочих с кирками и лопатами. Чем меньше человеческого ресурса задействовано, тем рентабельней производство. И наоборот, чем больше ресурса задействовано, тем выше расходы, значительней убытки и при этом колоссальные возможности для «освоения» бюджетов.

2. Уверены ли «специалисты» из правительства в том, что дорожные работы помогут поддержать другие отрасли экономики? Если говорить о металлургии, то, насколько мне известно, дороги не металлоемкие. Больше всего металлургической продукции требуют мосты, но мне не известно о начале какого-то грандиозного проекта в этом направлении.

3. А вообще, кто-нибудь просчитал финансовый результат данного инфраструктурного проекта? Точно ли это выгодно для украинской экономики в данный момент времени?

4. Действительно ли правительство верит в то, что сейчас, когда остро стоит вопрос выживания людей, кто-то серьезно обеспокоен качеством наших дорог? Мне кажется, что езда по колдобинам уже плотно вошла в нашу повседневную жизнь, а вот голодание вряд ли станет привычкой. Почему вместо того, чтобы поддержать украинских производителей товаров с добавленной стоимостью, наши налоги уйдут в бездонную бочку Укравтодора?

5. Почему премьер-министр решил, что строительство дорог – это предел желаний наших сограждан? Понятно, что, если нечем будет кормить свои семьи, люди пойдут не только дороги строить, а и туалеты мыть. Но добавит ли это лояльность к государству, к власти? Не захотят ли эти люди при первой возможности навсегда покинуть нашу страну? И да, опять напомню, что мы живем в 21-м веке! Люди не должны работать за еду! Мы должны получать достойное вознаграждение за наш труд и эти деньги с удовольствием тратить, поддерживая другие отрасли экономики!

6. Отсутствие поддержки бизнеса приведет к многочисленным банкротствам. Куда идти предпринимателям, сотрудникам интеллектуального труда, так называемым «белым воротничкам»? Дороги строить? Люди, видимо, для того получали образование, рисковали, выстраивали бизнесы, чтобы сейчас заняться низко квалифицированным трудом?

7. Как вы думаете, какое будет дальнейшее развитие событий в обществе, в котором большинство людей - строители дорог? Причем нужно понимать, что люди привыкли к другому уровню жизни.

8. Да, и в который раз хочу напомнить, что бюджетные средства — это деньги налогоплательщиков. Наши с вами! Мы готовы их тратить именно на дороги?

Это лишь некоторые из возникших вопросов. Однако, остается еще один, очень важный. Когда уже будет то дно, от которого мы сможем оттолкнуться и нормально развиваться?