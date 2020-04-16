О Пасхальной логистике

Намедни в Днепре доблестные бойцы-спасатели из ГСЧС перекопали вход в Свято-Пантелеимоновский храм и нашли под землей неразорвавшийся снаряд. Эту находку нынче вполне можно толковать как мистический символ коронавирусной беды.

Мэр Днепра, пытаясь предотвратить скопление народа в храмах на Пасху, грозит церковным властям светским отречением, коммунальной анафемой, как то: отключением воды, света, земли и воздуха. Будь у него посох, он бы гневно стучал им оземь и сыпал проклятиями на древнегреческом и древнееврейском.

Филатов в этом не одинок. И другие украинские мэры, распинаемые в эти дни прилюдно неготовностью городской инфраструктуры к вызовам пандемии, подумывают о переходе в другие культы, где упор делается на индивидуальный внутренний рост, а не на общие церковные церемонии.

Фото: EPA/UPG

Со своей стороны духовенство, в частности Митрополит Онуфрий, заявляет, что Пасхе быть всенепременно, пусть не в храмах, так возле них. Церкви ли бояться гонений?

И вот уже расчехляют святые отцы песни о последних временах, о приходе голобородого антихриста, и чуть ли не призывают свою паству прийти и пострадать за Христа. Мол, даже если заразитесь, умрете мучениками во Славу Божью. Забывая при этом слова Иисуса: "...написано также: не искушай Господа Бога твоего." (Мф.4:7). Массовое заражении монашеской братии и паче наставника Киево-Печерской лавры епископа Павла, открыто и нагло гнушавшегося санитарных предосторожностей, - горькое тому подтверждение.

Не готов говорить о всех храмах в Украине, но большинство из них имеют храмовое/церковное подворье. И как правило, с двумя входами/выходами. Выстраивать кольца из прихожан вокруг храма, когда священники бегают по рядам, освящая пасхальные корзинки, - в этом году не выйдет. При таком размещении людей - плечом к плечу - ни о какой социальной дистанции речи быть не может.

Единственный, как мне кажется, уместный, в ситуации карантина, способ организовать безопасное освящение - это, так называемый, потоковый метод.

Прихожане должны входить на подворье через одни ворота, проходить, НЕ ЗАДЕРЖИВАЯСЬ мимо:

а) священников, которые будут кропить их и корзинки, благословляя,

б) столов, на которых, в широких тазах можно оставить пожертвования, и выходить через другие ворота, чтобы все той же бодрой походкой отправиться к своим автомобилям и/или по домам.

Переносные ограничительные столбики, 5-10 церковных распорядителей в перчатках и повязках, которые будут координировать людей, проверять наличие повязок, направлять и следить за дистанцией, наряд милиции ( они и так будут возле храма ) - вот и все, что нужно.

Там, где позволяет площадь, можно организовать сквозной поток для автомобилей по примеру drive-through. Пасажир выставляет корзинку, батюшка святит. На выезде пассажир бросает в миску купюру, кому сколько не жалко.

И с Богом, православные!

Очень надеюсь, что похожая мысль пришла на ум не только мне, убогому, но и зародилась в светлых головах церковных деятелей и их власть предержащей паствы. А значит, будет шанс избежать столкновений, проклятий, обвинений в зрадах, москвофильстве и прочей бузы, которая так не к лицу христианам.

Всем Светлого Христова Воскресения!