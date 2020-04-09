Венедиктова завела дело на Порошенко
Венедиктова завела дело на Порошенко
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
​В Малине празднование приезда друга из Польши привело к вспышке COVID-19
​В Малине празднование приезда друга из Польши привело к вспышке COVID-19
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна: "Росія створює та підживлює рухи за традиційні цінності"
Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
Во Львове бездомный зарезал лидера группы "Лесик Band" Александра Дацюка
Путин приписал России войны с печенегами и половцами
Путин приписал России войны с печенегами и половцами
Кабмин расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантина
Кабмин расширил перечень объектов, которые могут работать во время карантина
ГлавнаяОбществоНаука и религия

Офис президента: церковь на Пасху планируют посетить только 3% украинцев

Большинство граждан согласны остаться дома.

Офис президента: церковь на Пасху планируют посетить только 3% украинцев
Фото: пресс-служба президента

Офис президента заявил, что церковь на Пасху планируют посетить только 3% украинцев.

Об этом говорится на сайте главы государства по итогам совещания по борьбе с коронавирусом под председательством президента Владимира Зеленского.

Офис президента заявил, что большинство украинцев поддерживают карантинные мероприятия и не собираются посещать богослужения. В сообщении приводятся данные, согласно которым до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь.

"Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан осознают высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности", - сказал Зеленский.

Чтобы помочь людям отпраздновать Пасху дома, "Укрпочта" принимает заказы на бесплатную доставку освященных пасок.

Напомним, что церковь уже привела к вспышкам коронавируса в целом ряде регионов, в том числе в Киеве, на Закарпатье, в Тернопольской области, в Днепропетровской области.

С 4 апреля в Украине ужесточили запрет на проведение массовых собраний, в том числе религиозных. Если раньше действовал разрешенный лимит в 10 человек, то теперь они де-юре запрещены.

Однако накануне стало известно, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил премьер-министру и МВД предложения по организации богослужений на время карантина

Представители церквей простя разрешить богослужения и религиозные при условии соблюдения ограничения по их массовости: в храме или другом помещении смогут находиться до 10 человек совокупно из расчета 1 человек на 5 кв. м.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также