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ОБСЕ всего за час наблюдений зафиксировала 14 российских грузовиков на пункте пропуска "Успенка"

Возле Марьинки был зафиксирован выезжающий с территории Украины грузовик с табличками "ДНР". 

ОБСЕ всего за час наблюдений зафиксировала 14 российских грузовиков на пункте пропуска "Успенка"
Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ за один час в пункте пропуска возле Успенки на оккупированной части Донецкой области зафиксировали въезд 14 грузовиков из РФ. Об этом пишет "Укринформ".

"В течение примерно одного часа наблюдения в пункте пропуска на границе возле н. п. Успенка (73 км на юго-восток от Донецка) члены патруля Миссии видели, что в Украину въехали 14 тентованных грузовиков (6 с российскими номерными знаками и 8 с табличками "ДНР") и вошли 9 пешеходов (женщин и мужчин разного возраста), а со стороны Украины вышли 5 пешеходов (женщин и мужчин разного возраста)", - говорится в отчете.

За 15 минут наблюдения за пунктом пропуска возле Марьинки из Украины выехал 1 грузовик с табличками "ДНР", на территорию Украину движения не было.

За 20 минут наблюдения в пункте пропуска на границе возле населенного пункта Ульяновское Донецкой области команда Миссии отметила, что пограничный пункт пропуска по-прежнему закрыт.

Напомним, ранее министр реинтеграции Алексей Резников заявил, что оккупационные власти заблокировали доступ международных организаций в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

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