Спасатели продолжают ликвидацию тления леса в чернобыльской зоне отчуждения

Радиационный фон в Киеве и области не превышает нормы.

По состоянию на 7 утра 9 апреля спасатели продолжали ликвидацию последствий возгораний на территории чернобыльской зоны отчуждения и обязательного отселения. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Рядом с селом Чистогаловка на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами на площади около 20 га.

На территории Денисовецкого лесничества наблюдается тление травяного настила и кустов отдельными очагами. В Котовском лесничестве также тлеет травяной настил между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка. Распространения пожара нет.

"Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечено 310 человек и 90 единиц техники, из них от ГосЧС 225 человек и 56 ед. техники. 8 апреля авиацией ГосЧС осуществлен 61 сброс (248 тонн воды)", - добавили спасатели.

Радиационная обстановка в Киеве и области стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности грунта и содержание радионуклидов в воде не превышает нормы.

Напомним, 4 апреля в Чернобыльской зоне загорелся лес. Для ликвидации возгорания задействовали авиационную технику. 5 апреля, по состоянию на 15:30, пожар в Чернобыльской зоне удалось локализовать в трех очагах на 25 га.

Личность поджигателя была установлена. Это 27-летний мужчина, который, по его словам, ради забавы в трех местах поджег мусор и траву. После этого огонь ветром перебросило дальше и он уже не смог справиться и потушить костер.