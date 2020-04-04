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В Чернобыльской зоне загорелся лес

На отдельных участках повышен радиационный фон.

Фото: kv.dsns.gov.ua

В Чернобыльской зоне отчуждения загорелся лес.

По информации Госслужбы по ЧС, сообщение о верховом лесном пожаре на территории лесничества возле бывшего села Владимировка поступило в субботу 13:22.

В 14:30 и 14:53 из Нежина для тушения пожара вылетели два самолета Ан-32П, а в 15:33 отправился также вертолет Ми-8.

Всего к тушению пожара привлечен 91 спасатель и 18 единиц техники, из них от ГосЧС - 37 человек личного состава и 8 единиц техники.

Трудность тушения состоит в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон. Однако угрозы населенным пунктам нет.

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