Двое мужчин пешком пришли в зону ЧАЭС "на самоизоляцию"

Пограничники составили на них админпротоколы.

Пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили в Чернобыльской зоне отчуждения двух граждан, которые пришли туда "на самоизоляцию".

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Двое мужчин, жителей Киева и Авдеевки, в нарушение установленных режимных правил, пешком пробрались на запретную территорию с целью экстремального туризма и отдыха", - говорится в сообщении.

Сейчас на сталкеров составлены протоколы за нарушение ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса об административных правонарушениях.

Это нарушение влечет за собой штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией орудий совершения. Решение будет принимать суд.

Напомним, в прошлом году Чернобыльскую зону посетили более 100 тыс. человек.