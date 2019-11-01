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С начала года Чернобыль посетило более 100 тыс. человек

Большинство посетителей иностранцы, их 80%.

С начала года Чернобыль посетило более 100 тыс. человек
Фото: Макс Требухов

С начала 2019 года Чернобыльскую зону отчуждения посетило 107 тысяч человек. Об этом сообщило Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Отмечается, что рост же посещаемости зоны, начался еще весной. Среди факторов, которые на это повлияли названо упрощение процедуры оформления пропуска, создание дополнительной инфраструктуры и выход мини-сериала "Чернобыль".

Большинство посетителей приезжают из-за границы - 80%. Из Украины в целом зону посетило 22 468 человек. 

Ранеебыл установлен рекорд посещаемости зоны отчуждения ЧАЭС. В течение восьми месяцев зону отчуждения посетили почти 75 тысяч туристов. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещали менее 3 тысяч человек в месяц, а начиная с марта количество туристов начала расти.

В июле президент Владимир Зеленский подписал указ о развитии туризма в Чернобыльской зоне. По его мнению, указ будет способствовать превращению Зоны в "научный и туристический магнит" без коррупции и лишних запретов.

27 сентября сообщалось, что Водные туристические маршруты в Чернобыльской зоне отчуждения уже готовы к приему туристов. Они будут доступны, пока открыта водная навигация.

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