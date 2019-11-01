В Киеве запустили онлайн-карту по аренде коммунального имущества

С 30 октября в Киеве ввели в исследовательскую эксплуатацию модуль «Аренда коммунального имущества». Об этом сообщает пресс-центр КГГА в пятницу.

Это онлайн-карта объектов коммунальной формы собственности в Киеве, которая информирует заинтересованных лиц о состоянии, условиях использования и передачи потенциальных помещений для аренды.

«Город обладает значительными ресурсами, и как хороший хозяйственник столица имеет эффективно, а в нынешнем мире это означает быстро и прозрачно, оперировать коммунальным имуществом. Именно с такой целью был разработан и внедрен модуль «Аренда коммунального имущества», что является значительным шагом в формировании большой автоматизированной информационно-аналитической системы «Управление имущественным комплексом территориальной общины города Киева», - отметил замглавы КГГА Владимир Слончак.

По его словам, онлайн-карта позволит потенциальным арендаторам максимально быстро и удобно найти себе нужное помещение онлайн, даже со смартфона.

Работа модуля также должна повысить прозрачность процессов передачи в аренду имущества. В информации к объекту расписаны его размеры, фото, балансодержатель, все имеющиеся коммуникации, контакты для дальнейшего сотрудничества и тому подобное.

Напомним, 3 октября Верховная Рада изменила систему аренды государственного и коммунального имущества и перевела его в интернет через систему "Prozorro.Продажи".