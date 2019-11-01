Количество обстрелов на Донбассе возросло до 15

31 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранено двух украинских военных. Об этом сообщает штаб ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, другого стрелкового оружия и вооружения БМП", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки"Восток" противник совершил 7 обстрелов: возле Новогригорьевки и Невельского – из станковых противотанковых гранатометов; неподалеку от Каменки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды в районе Водяного на Приазовья – из вооружения БМП-1, стрелкового оружия и гранатометов различных систем; возле Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактическогй группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов: неподалеку от Светлодарска – из автоматических гранатометов; дважды неподалеку от Луганского – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов; возле Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Крымского – из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку от Южного – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; возле Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новотошковского – из минометов калибра 82 мм.

"Вчера, 31 октября, от ранения пострадал один военнослужащий Объединенных сил, еще один – получил боевое травмирование", - говорится в утреней сводке.

С начала текущих суток оккупанты, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", обстреляли наши позиции возле Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

На протяжении текущих суток потерь вследствие среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, 31 октября после заседания Комиссии Украина-НАТО, Владимир Зеленский сказал, что разведение войск в Петровском должно начаться 4 ноября.

Кроме того, 29 октября а участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался процесс зеркального разведения сил и средств.