В селе Лишня Макаровского района Киевской области из-за взрыва газового котла разрушился частный дом.
Об этом сообщается на сайте полиции.
Сообщение поступило от врачей районной больницы, которые рассказали о госпитализации мужчины с термическими ожогами.
"Во время разговора с 65-летним потерпевшим, полиция выяснила причины инцидента. По его словам, он по собственной неосторожности, готовя есть, вылил на себя кипяток, от чего и получил ожоги 25% кожного покрова. Взрыв, по предварительной версии, произошел в результате эксплуатации котла", - сообщили правоохранители.
В результате взрыва дом полностью разрушился.
На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнического подразделения полиции Киевской области и криминалистическая лаборатория, чтобы установить окончательные причины взрыва. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Напомним, ранее в Сумской области произошел взрыв в пекарне, в результате чего две работницы получили ожоги.