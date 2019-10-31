В селе Лишня Макаровского района Киевской области из-за взрыва газового котла разрушился частный дом.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Сообщение поступило от врачей районной больницы, которые рассказали о госпитализации мужчины с термическими ожогами.

"Во время разговора с 65-летним потерпевшим, полиция выяснила причины инцидента. По его словам, он по собственной неосторожности, готовя есть, вылил на себя кипяток, от чего и получил ожоги 25% кожного покрова. Взрыв, по предварительной версии, произошел в результате эксплуатации котла", - сообщили правоохранители.

В результате взрыва дом полностью разрушился.

Фото: kv.npu.gov.ua

На место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнического подразделения полиции Киевской области и криминалистическая лаборатория, чтобы установить окончательные причины взрыва. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Напомним, ранее в Сумской области произошел взрыв в пекарне, в результате чего две работницы получили ожоги.