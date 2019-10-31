Подконтрольный РФ Верховный суд Крыма оставил активиста Приходько в СИЗО

Он останется в СИЗО по меньшей мере до 10 декабря.

Подконтрольный России Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Киевского районного суда Симферополя, согласно которому для украинского активиста Олега Приходько была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Соответствующее решение вынес судья Константин Караваев, сообщает "Крымский процесс".

По итогам заседания активист останется в СИЗО по меньшей мере до 10 декабря 2019 года. Там же он встретит свой 61 день рождения 21 ноября.

Приходько принимал участие в заседании посредством видеоконференцсвязи. Его адвокат Назим Шейхмабетов ходатайствовал об исключении из постановления доказательств, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий. Адвокат пояснил, что органами следствия не были своевременно поданы документы, которые подтверждают законность проведения обыска.

Сам Приходько заявил, что взрывчатые вещества ему были подброшены, намерения взрывать администрацию города Саки он не имел, а преследования носят политический характер с целью запугать его, его семью и других жителей Крыма.

Прокурор Аметова настаивала на отказе в удовлетворении апелляции, поскольку суд первой инстанции принял решение законно и обоснованно, приняв во внимание все обстоятельства дела.

Напомним, Приходько был задержан 9 октября 2019 года, после обыска в его доме в поселке Орехово Сакского района. В его гараже сотрудники ФСБ обнаружили тротиловую шашку с запалом для ручных гранат в металлической оболочке из под огнетушителя с поражающими элементами в виде сварочных электродов. В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в подготовке подрыва здания городской администрации города Саки.

8 июня 2016 года Олега Приходько уже задерживало ФСБ в аннексированном Крыму. Причиной задержания стали украинские номерные знаки на автомобиле, не измененные на российские после 1 апреля 2016 года согласно российскому законодательству.

8 февраля 2019 года сотрудники ФСБ обыскивали дом Приходько в селе Орехово. Тогда у него изъяли украинскую символику, флаги партии «Свобода», красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. Портрет Бандеры проверяли на экстремизм.

Кроме того, в июне 2019 года Приходько оштрафовали на 2 тысячи рублей из-за украинского флага в его дворе. Его признали виновным по статье "пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".