​Министр обороны прокомментировал слова Климкина о военном ударе России по югу Украины

"Нам очень интересно, откуда у господина Климкина такие данные".

Министр обороны Алексей Загороднюк прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Павла Климкина о вероятном военном ударе России по югу Украины.

"Нам очень интересно, откуда у господина Климкина такие данные, если он может донести их до нашей разведки - мы будем очень благодарны", - сказал Загороднюк на брифинге в пятницу.

"Но мы постоянно мониторим ситуацию с той стороны, как в России, так и на временно оккупированных территориях. На данный момент у нас такой информации нет. Конечно, мы готовы к любым сценариям, и здесь мы чувствуем себя уверенно", - сказал министр обороны Украины.

Напомним, Климкин 31 октября сказал, что Кремль будет пытаться расширить зону российской оккупации Донбасса по всей территории Донецкой и Луганской областей. "А потом, я абсолютно уверен, будет удар по югу", - сказал Климкин.