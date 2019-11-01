​В Киеве задержали мошенника, который за $1,5 млн "продавал" должности в госорганах (обновлено)

Сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, который выдавал себя за друга президента Владимира Зеленского и других первых лиц государства - спикера Дмитрия Разумкова, главы Офиса президента Андрея Богдана, его первого зама Сергея Трофимова и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Задержали его после того, как он предложил обеспечить назначение на руководящую должность заместителя одного из государственных предприятий в сфере образования. Свои услуги он оценил в 28 тыс. гривен и 50 тыс. долларов.

18 октября деньги в гривнах ему перечислили на карточный счет, а 31 октября после получения второй части денежных средств в размере 50 тысяч долларов подозреваемый был задержан на месте совершения преступления. Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины (подстрекательство к даче взятки).

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Обновление. В Службе безопасности уточнили, что мошенник подыскивал "клиентов" через контакты с деловыми кругами и чиновниками среднего звена и пытался "продавать" им должности. Он представлялся "внештатным помощником и близким другом" почти всех высших лиц государства

"В частности, за обеспечение трудоустройства директором одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену почти 1,5 млн долларов США. В этом случае он ссылался на собственные связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса президента Украины", - отмечается в сообщении.

Мошенника задержали после получения части "аванса" в размере 50 тыс. долларов США. Ему сообщено о подозрении и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что в августе мошенники, представившись доверенными лицами Зеленского, требовали $570 тыс. за должность в "Укроборонпроме".