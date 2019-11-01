Когда появится мирный план Зеленского-Путина?

В отличие от предшественника Порошенко, собственного мирного плана окончания войны на Донбассе за первые полгода своего президентства Владимир Зеленский не предложил.

Фото: Макс Левин

Что говорит о нескольких важнейших вещах. Во-первых, он не имеет чёткого вѝдения окончания войны, исходящего из украинских национальных интересов. А не российских, которые в полной мере отражают кремлёвский рецепт узаконивания устраивающего Москву нынешнего статус-кво. (Лишь для благозвучности этот рецепт называется именем бывшего главы МИД Германии «формулой Штайнмайера»). И не французских или немецких интересов в конфликте на Донбассе. Во-вторых, к большому сожалению, у нынешней украинской власти нет и запроса на формулирование именно украинских подходов к тому, как должен завершиться этот конфликт. При том, что вместо Киева никто эти подходы не сможет и не станет формулировать.

Однако вместо подготовки такого плана на тему конфликта на Донбассе от президента Зеленского продолжают поступать только общие заявления. Не подкреплённые никакой конкретикой и без последующей фиксации в виде оформленного документа. Очередная порция таких заявлений была озвучена на днях в Мариуполе.

В то время как предыдущий президент Порошенко представил свой мирный план окончания войны на Донбассе из 14 пунктов спустя 3,5 недели после своего избрания президентом.

План, конечно, изначально был не вполне реалистичен, поскольку захватившие территории украинского Донбасса Россия однозначно взяла курс на замораживание конфликта и создание там второго Приднестровья. И в конечном итоге целостный план Порошенко был трансформирован в настоящую сборную солянку под названием «План Порошенко-Путина». Но это не отменяет того обстоятельства, что в 2014 году официальный Киев выступил с собственной зафиксированной и чётко оформленной позицией по тому, как должен быть закончен конфликт. Которая и стала предметом обсуждений и компромиссов.

Качественное различие в подходах двух президентов к мирному урегулированию конфликта на Донбассе заключается в том, что президент Зеленский утраивающих Украину принципов окончания конфликта на украинской территории не предложил. Вместо этого с ходу согласившись выполнять план Кремля. С узакониванием нынешней власти в «ДНР»-«ЛНР». И последующим возвратом этих полностью контролируемых Москвой территорий в состав Украины.

Прямо сейчас Владимир Зеленский активно занимается разведением войск на трёх участках фронта - выполняет такое условие РФ для проведения его встречи с Путиным в «нормандском формате».

Таким образом, нынешняя власть с самого начала добровольно заняла в мирном процессе позицию пассивного игрока. При том, что единственным активным игроком в переговорном процессе, имеющим выгодный себе план, осталась Россия. Со всеми неизбежными серьёзными проблемами для нашей страны.

После того, как дипломатический фронт официальным Киевом был сдан без единого выстрела, единственным – и важнейшим! – участком противостояния с врагом, где Украина занимает активную позицию, остаётся вооружённое сопротивление. Именно его участники (в широком смысле слова, не только ВСУ, но и добровольцы, и волонтёры) всегда будут эту активную позицию занимать.

И президенту Зеленскому как можно быстрее необходимо начать равноправный, уважительный диалог с этой силой. Лишь благодаря которой, фактически, сохранилась независимая Украина. И благодаря которой, он, Владимир Зеленский, сегодня может исполнять обязанности президента независимой страны.

Есть вероятность, что в результате такого диалога у президента появится, наконец, понимание того, в чём на самом деле заключаются национальные интересы Украины. А также того, как эти интересы нужно отстоять.