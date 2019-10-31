Енергетичні справи НАБУ. Чому потрібно рятувати НАБУ прямо зараз

У березні цього року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький назвав гучні справи Роттердам+, Дюссельдорф+ справами "честі”, в яких необхідно поставити крапку та встановити винних.

Якщо у справі “Роттердам +” були проведені обшуки та оголошено про підозри ряду осіб а колишнього голову НКРЕКП Дмитра Вовка оголошено у розшук, то успіхи у справі Дюссельдорф+ дещо скромніші. НАБУ і САП продовжують слідство щодо формули ціни газу "Дюссельдорф+", яка встановила прив'язку ціни газу для українських споживачів до міжнародних котирувань. Як і у вугіллі ціна видобутого в Україні газу постачається споживачам за європейською ціною з урахуванням витрат на транспортування. Як зазначили очільники САП та НАБУ, в рамках слідства проводяться експертизи, розслідування ще не завершено.

Фото: EPA/UPG

Антикорупційним прокурором Назаром Холодницьким було неодноразово наголошено, що розслідування проваджень щодо законності застосування імпортного паритету Дюссельдорф+ та Роттердам+ мають однаково важливе значення.

Загалом ці провадження мають поставити остаточну крапку в дискусії, довкола обґрунтованості широко вживаного в Україні принципу імпортного паритету. Адже не тільки ціни на вугілля та газ а й на інші енергоресурси формуються за алгоритмом «міжнародний індекс + транспортування». Наприклад, урановий концентрат для «Енергоатому». Ціни на урановмісну сировину, послуги конверсії та збагачення визначаються виходячи з цін, опублікованих в інформаційних оглядах Ux Weekly та Nuklear Market Review, а до розрахунків тарифів включається вартість послуг з транспортування.

Цікаво дещо інше, якщо у справ Роттердам+ та Дюссельдорф у НАБУ та САП є певні зрушення, то у розслідуванні корупційних схем у нафтовій сфері перепоною для НАБУ стало незрозуміле рішення Конституційного суду України.

У 2018 році слідчі НАБУ оприлюднили схему виведення коштів з Укрнафти. Як зазначалося в офіційному релізі НАБУ, посадові особи ТОВ «Галнафта» взяли участь в аукціонах ПАТ «Укрнафта» з продажу нафти, газового конденсату власного видобутку та зрідженого газу. В результаті аукціону з переможцями були укладені договори купівлі-продажу на загальну суму в 11,9 млрд грн. Надалі службовими особами зазначених компаній на основі листів про відтермінування оплати за нафту, укладені додаткові угоди, згідно з умовами яких вони умовно звільняються від оплати за поставлену нафту.

Позовні вимоги НАБУ ґрунтувалася на матеріалах кримінального провадження щодо можливого зловживання службовим становищем посадовцями ПАТ «Укрнафта» та низки комерційних компаній з метою заволодіння сирою нафтою на загальну суму понад 7,7 млрд грн.

Довгий судовий процес завершився переможним для НАБУ рішенням Верховного суду України щодо наявності підстав для визнання недійсними 60 договорів купівлі-продажу нафтопродуктів, укладених між ПАТ «Укрнафта» та ТОВ «Котлас» на загальну суму 2,94 млрд грн. Відтак, ПАТ «Укрнафта» отримала законні підстави для стягнення 2,94 мільярда гривень із метою відшкодування заподіяної шкоди.

Реальні шанси повернути всі 7,7 мільярдів гривень виведених коштів у слідчих НАБУ існували до ухваленого Конституційним судом рішення про невідповідність Конституції України положень пункту 13 частини першої статті 17 закону "Про Національне антикорупційне бюро України". Відповідне рішення було ухвалене за конституційною скаргою АТ "Запорізький завод феросплавів" (що належить олігархам Коломойському та Боголюбову).

Суперечливе рішення Конституційного Суду України, яке позбавило Національне антикорупційне бюро України права через суд анулювати незаконні угоди, відповідно, найбільш ефективного інструменту боротьби з корупційними схемами.

За чотири роки діяльності НАБУ суди задовольнили 35 позовів НАБУ й анулювали 97 правочинів що містили корупційні ризики. Найгірше, що рішення КСУ може викликати хвилю перегляду вже винесених судових рішень та унеможливити повернення в бюджет корупційних коштів.

Питання про повернення права НАБУ через суд зупиняти дії корупційних угод є чи не найважливішою законодавчою ініціативою, що має бути невідкладно внесена на голосування у Верховну Раду. Чи буде відновлено право НАБУ зупиняти корупційні угоди досі невідомо. Положення пункту 13 частини першої статті 17 Закону визнане неконституційним та втратило чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України Рішення. Станом на сьогодні жодного законопроекту, який би міг повернути НАБУ повноваження зупиняти корупційні угоди не зареєстровано.