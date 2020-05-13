Від ОПГ до ОТГ: як адмінреформа може врятувати від економічної кризи

Місцеві вибори мають відбутися за новим адмінтерустроєм. В Україні 43% територіальних громад увійшли в ОТГ на етапі добровільності, а 57% – залишалися на початку року необ'єднаними, тобто будуть об'єднуватися адміністративним чином. Київщина однією з перших регіонів завершила реформу. Наприкінці 2019 року було створено 22 чи 23 громади з проєктних 69. А вже на початку 2020 року Київщина першою подала проєкт перспективного плану на затвердження Кабміну. Тобто з останніх місць – на перше відразу. Чому це важливо і як створення ОТГ може пом’якшити удар від кризи, у яку входить світова та українська економіки.

Фото: Сергей Нужненко

Quick wins: досвід перших

Ми маємо кейси, де бачимо значний економічний та інфраструктурний злет у нещодавно створених громадах.

Так Тетіївська ОТГ – це перша цифрова громада, у якій працює система електронних петицій, де кожен мешканець може голосувати он-лайн за чи проти проєкту та створювати власні. Можна подати електронне звернення, працює сучасний ЦНАП. Тетіївська громада отримала програмне забезпечення, від компанії Global GIS, і за допомогою цього тепер може мати базу реєстрів всіх земель, які є на території громади. Це дає можливість створити реєстр всіх земельних ділянок і володіти інформацією по кожному клаптику землі. Також її можна використовувати в сільському господарстві, що надає можливість краще працювати з інвесторами. Крім того, Тетіївська ОТГ вже у 2018 році віднайшла 1,5 млн грн і створила свій сучасний інклюзивно-ресурсний центр. Він розташований на території загальноосвітньої середньої школи, і займає площу майже 140 кв. м. Окрім кабінету психолога, логопеда у ньому також обладнана реабілітаційна кімната для занять з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату і клас для занять. На обліку в центрі перебуває 149 дітей, батьки ще 51 дитини подали до ІРЦ заявки щодо проведення комплексної оцінки психолого-педагогічного розвитку.

У Байковецькій ОТГ Тернопільської області децентралізація стала стимулом для наповнення бюджету. ОТГ збільшила надходження до бюджету від 3 млн у 2015 році до 140 млн у 2019 році, завдяки оновленому генеральному плану міста, де зарезервовано землі під підприємства та індустріальний парк, і прозорості у земельних питаннях. Громаді вдалося залучити такі підприємства як ТОВ «СЕ Борднетце-Україна», «МОST-Україна», підприємство «Галіт», фабрика меблів «Лісма» та інші. Створено консультаційний пункт для бізнесу, де проводять зустрічі, презентації, консультації. Байковецька ОТГ має найкращий інвестиційний клімат на Тернопільщині. Зараз у громаді налічується 646 підприємств і фізичних осіб-підприємців.

Win or lose: здорова конкуренція за податки

Економічні успіхи ОТГ дуже різні, як і здатність наповнювати власні бюджети і фінансувати видатки, які поліпшують життя громад. Проте є дуже зрозуміле порівняння - про планову і ринкову економіку. Дотепер у громад не було значного стимулу для розвитку, адже податки акумулювались у центрі, а повертались на місця вже відповідно до потреб. Такий собі умовний соціалізм. Яскравий приклад - Гостомель Київської області. Тут завдяки розташуванню низки підприємств акумулюється 160-170 млн грн ПДФО для всього регіону. До бюджету розвитку Гостомеля повертається 30-35 млн. грн. Тобто докладаєш ти зусиль, щоб на твоїй території булі сучасні підприємства з ринковою білою зарплатнею, чи ні, все одно отримуєш свої 30 млн. грн., які ні на що не вистачить. Але завтра Гостомель отримає статус ОТГ і всі 160 млн. грн. залишаться у громади, і вони вже зможуть не дитячий майданчик збудувати, а лікарню. Відчуваєте різницю? А усвідомлюєте, як цю різницю відчують сусідні населенні пункти, які раніше отримували з центрального бюджету видатки за рахунок Гостомеля? Уявляєте, як зміниться мислення мешканців, коли вони розумітимуть, наскільки їх побут залежить від грамотних дій місцевої влади? І яку здорову конкуренцію це може породити зі створення умов для бізнесу?

Чи наприклад у Гірській громаді є аеропорт у селищі Гора й у них бюджет розвитку 200 млн. грн. Це ПДФО, який аеропорт сплачує до бюджету Бориспільського району, а після закінчення реформи платитиме до бюджету громади. Звісно, якщо вони господарюватимуть з розумом, то зможуть зробити там собі Лас-Вегас.

А потім мешканці села Переяславське, в яких розміщено підприємство «Нива Переяславщини» усвідомлять, які кошти недоотримують через те, що до сьогодні не утворили ОТГ. Пам’ятаєте акції протесту, коли місцеві жителі протестують проти розміщення у них виробництв та виділення земель інвесторам? За рік вони будуть виходити на акції з вимогами створити умови для цих інвесторів. В успішній громаді бюджет розвитку зростає у 3-5 разів у порівнянні з коштами, які отримувались з центрального бюджету.

Реформа, що змінює свідомість

Реформа децентралізації дійсно складна, деякі політики відверто не розуміють її сутність, а деякі, навпаки бачать можливість перезапустити країну. Зрештою, все робиться для того, щоб громади обрали свою владу, яка б перейшла на прямі відносини з держбюджетом. Зараз ситуація така: бюджет області, бюджет району, до села якогось умовного поки дійде – залишаються копійки. Якщо люди оберуть якісну владу, ОТГ очікує економічний прорив. І для того, щоб отримати кошти на нову лікарню, не треба буде мати свого мажоритарника чи лобіста у центральній владі, не треба буде оббивати пороги та утворювати умовні «ОПГ» з чиновниками, які розподіляють бюджети на місця й домовлятись про кращі умови для себе. Треба буде створити реальні ОТГ та акумулювати податки для власного розвитку. Це може у надшвидкий час змінити мислення й менталітет людей, які не тільки обиратимуть владу, але й почнуть аналізувати, чому вони живуть краще чи гірше.

Друге, що важливо, – громади та влада почнуть конкурувати за бізнес. Тому що добробут громади залежить у першу чергу від ПДФО, а ПДФО залежить від того, яка кількість підприємств зареєстрована в громаді та сплачує податок. Сьогодні ж немає прямої конкуренції за бізнес, немає прямої конкуренції за гроші, тобто за податки.

Якщо виборці серйозно підійдуть до виборів голів ОТГ і рад ОТГ і це буде нормальна народна влада, яка дбатиме про садочки, школи, футбольні поля, то це можливість прориву країни найближчим часом.