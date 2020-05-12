Навіщо меру цифровий комісар?

Я так думав...
COVID 19 вирішив інакше. Стрімка цифровізація життя не просто грюкає в двері – вона увійшла. Ті мери, хто був в авангарді впроваджень смарт-рішень, хвилю впіймали. Ті ж, хто «та коли ще воно буде?» – захлинаються. І багато кому відгукнеться це "кисневе голодування" вже на цих виборах. Восени.
Уряд дійсно відчув необхідність прискорення цифрової трансформації. Прем'єр Шмигаль доручив створити посади заступників Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації у кожному міністерстві.
Швидко – це повільно, але щодня. Золоте правило управління.
Як на мене:
1. Мерам потрібно форсувати цифровізацію. Це адекватна відповідь на виклик COVID 19. Призначити окремого заступника на цей напрямок. Деякі, до речі, вже так і зробили.
2. Уряду потрібно стимулювати /по-різному/ появу в муніципалітетах такого заступника міського голови.
"Заступник з цифрової трансформації не обов'язково має бути за своєю основною освітою ІТ-фахівцем". Цитата Сегія Лобойко. І він має рацію!
Менеджер з цифрового самоврядування. Круто! Де їх взяти?
Як на мене, це людина, яка:
1. Має досвід роботи в місцевому самоврядуванні.
2. Володіє, або буде навчена володіти, набором наявних смарт-рішень та знатись на їх постачальниках.
3. Має інтенсивну комунікацію по вертикалі з заступниками Міністрів.
І головне - палаюче цифрою серце!
Комісар /від латинського commissarius/ - уповноважений.