Навіщо меру цифровий комісар?

Був впевнений, що час Х для теми SmartSity настане у 2025у році. Наступні місцеві вибори знесуть мерів, які до того часу не впровадять цифрові рішення в своїх громадах.

Розумне місто та коли ще воно буде? Чули таке?

Я так думав...

COVID 19 вирішив інакше. Стрімка цифровізація життя не просто грюкає в двері – вона увійшла. Ті мери, хто був в авангарді впроваджень смарт-рішень, хвилю впіймали. Ті ж, хто «та коли ще воно буде?» – захлинаються. І багато кому відгукнеться це "кисневе голодування" вже на цих виборах. Восени.

Уряд дійсно відчув необхідність прискорення цифрової трансформації. Прем'єр Шмигаль доручив створити посади заступників Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації у кожному міністерстві.

Швидко – це повільно, але щодня. Золоте правило управління.

Як на мене:

1. Мерам потрібно форсувати цифровізацію. Це адекватна відповідь на виклик COVID 19. Призначити окремого заступника на цей напрямок. Деякі, до речі, вже так і зробили.

2. Уряду потрібно стимулювати /по-різному/ появу в муніципалітетах такого заступника міського голови.

"Заступник з цифрової трансформації не обов'язково має бути за своєю основною освітою ІТ-фахівцем". Цитата Сегія Лобойко. І він має рацію!

Менеджер з цифрового самоврядування. Круто! Де їх взяти?

Як на мене, це людина, яка:

1. Має досвід роботи в місцевому самоврядуванні.

2. Володіє, або буде навчена володіти, набором наявних смарт-рішень та знатись на їх постачальниках.

3. Має інтенсивну комунікацію по вертикалі з заступниками Міністрів.

І головне - палаюче цифрою серце!

Комісар /від латинського commissarius/ - уповноважений.