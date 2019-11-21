Шаг за шагом, или меньше законов! Как концепт диджитализации

Другими словами - о том, что было предложено Ассоциацией малых городов Украины на заседании рабочей группы "СмартСити и Е-демократия" под руководством народного депутата Виктории Подгорной.

Фото: Global Office

Расшифрую.

Предмет обсуждения - предложения по приоритизации целей и задач процесса диджитализации.

1. Виктория большой молодец, что инициировала обсуждение, создала рабочую группу и активно модерирует и продвигает дискуссию! Спасибо!

2. Как это водится в рабочих группах - широкий спектр мнений, позиций и предложений. И все правы! Спасибо!

3. Увидел и озвучил риск - увязнув в обсуждениях определений "что такое СмартСити?" и "по каким правилам строить СмартСити?" рискуем потерять темп, выражаясь футбольной терминологией. Услышат - Спасибо!

Итак, что же было предложено "практиками", как вполне справедливо, кстати, окрестили нас в ходе дискуссии.

Во-первых.

Имеется явный дисбаланс цифровых решений в громадах в сторону е-демократии. Объяснение тому - активная грантовая поддержка проектов именно в этом направлении. Предложение - сбалансировать ситуацию развитием смарт направления, связанного непосредственно с городским управлением.

С чего начать?

- Облако. Строить СмартСити своим ресурсом под силу лишь мегаполисам. Однако, в них живет не более трети населения. Остальные - не всегда хотят, но, точно - не могут. Выход? Построить Умный Город /УГ/ в Облаке и дать городам пользование. Пусть в УГ поселится, сперва, только электронный документооборот /безальтернативный фундамент диджитализации/. Два-три решения, коммуницирующие между собой. Чтоб города могли выбрать. Потом добавить контакт-центр. Затем - "безопасный город". Неплохой старт, с нашей точки зрения.

- Приоритизация. Сначала решения приносящие либо суперэкономию, либо суперудобство. Экономия - ЖКХ, транспорт... Удобство - е-школа, е-медицина...

Во-вторых.

Налоги. Вернее, оцифровка их администрирования. Практически 100% доходов местных бюджетов поступают из системы налоговой, поэтому вопрос качества администрирования местных налогов настолько весом, что его необходимо выделять в отдельное направление.

В-третьих.

Оцифровка поверхности. В пригодном для реального использования масштабе, естественно. Так же, как древние города стояли на тверди, так и Умный Город возможно выстроить только на оцифрованой поверхности.

Ну, и конечно-

ТОТАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ИНТЕРНЕТА/ИНТЕРНЕТОМ? И ИНФРАСТРУКТУРА ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ!

А при чем тут законы, спросите вы?

В воздухе витает мысль - урегулировать стройку УГ законами. Это опасно! Принятие и, особенно, изменение законов очень длинная, громоздкая и политически зависимая процедура. А ситуация в цифровом мире меняется каждый день. Поэтому - меньше законов, больше решений Правительства, инструкций и регламентов! Их проще и быстрее адаптировать к реальности.