Що нам готує бюджет-2020

Бюджет на 2020 рік ухвалено. Як завжди, навколо цього документу точилося багато дискусій. Давайте розглянемо документ, який буде визначати фінансову політику держави на весь наступний рік.

Загалом, бюджет 2020 року складає 1195,3 мільярди гривень. З них 141,5 мільярдів виділено на обслуговування держборгу. 294 мільярда — соціальні виплати, 258 мільярда — на освіту і медицину, 246 мільярдів — оборонка, 73,7 мільярди — інфраструктура.

Крім того уряд планує залучити до бюджету 12 мільярдів за рахунок великій і малій приватизації. Ще 3 мільярди гривень завдяки легалізації азартних ігор, 2 мільярди має прийти в бюджет завдяки соціально-економічному розвитку, а 1,8 мільярда гривень — інвестиційні проекти. 7,5 мільярда повинен надати Державний фонд регіонального розвитку.

Дефіцит бюджету має складати 2% від ВВП.

Чим відрізняється бюджет від цьогорічного?

Якщо коротко, бюджет 2020 і бюджет 2019 між собою дуже схожі. Головна відміна — скоротили витрати на державний сектор, що у загальній стратегії нової влади у всьому відрізнятись від попередників, можна назвати черговим популістичним рішенням.

Крім цього, на 15 мільярдів збільшилось фінансування медицини. Планується закупівля 470 карет скорої допомоги. Також збільшили витрати на медицину на 16,4 мільярда. Соціальній сфері виділили 806 мільйонів для збільшення надбавки на догляд одиноким пенсіонерам старше 80 років.

Також уряд виділяє 240 мільйонів на розкриття туристичного потенціалу України.

В цілому, бюджет на наступний рік дуже схожий з цьогорічним — такий самий стриманий. Якщо стриманість бюджету 2019 можна було виправдати виборами та піковими виплатами боргів, то сьогоднішня влада має на майбутнє цілу каденцію та мала б, відповідно, більш амбітно складати документ, якщо хоче радикально реформувати державу.

Сьогоднішній уряд постійно каже про збільшення росту ВВП та залучення інвестицій, проте зовсім не розвиває реальні драйвери економіки.

Аграрний сектор

Зараз, за всіма статистиками, головним стимулом росту валового внутрішнього продукту в Україні є аграрний сектор, що тільки за 2018 рік генерував близько 13% від ВВП. На майбутній рік на підтримку сільськогосподарським товаровиробникам планують залучити 4,4 мільярдів гривень.

З цих 4,4 мільярдів жоден не йде на реальні стратегії розвитку агросектору. Зокрема, нічого немає про розвиток стратегічно важливої інфраструктури, дешевий лізинг для виробника чи заохочення експорту сільгосппродукції. Майже всі кошти, що виділені на аграрний сектор, передбачають лише спрощене кредитування аграріїв.

Витрати на оборону

Цю сторону бюджету також можна було б перетворити на прибуткову, якщо б це був насправді бюджет інвестицій. Оскільки ВПК, це сфера, куди можна вкладати гроші і вони не вплинуть на інфляцію. Ці гроші будуть пов’язані в товарі, який не можна просто так кинути на ринок. Будь-які гроші, що приходять в ВПК, одразу ж стають пов’язані з виробництвом та з суміжними фірмами. Але представлений бюджет не тягне навіть на переозброєння. У кращому випадку він дозволить хоча б закупити патрони.

А що з державним боргом?

Уряд виділяє 10,3 млрд доларів на погашення основного боргу і 10,3 млрд на виплату відсотків.

Міністр фінансів Оксана Маркарова запевняє нас, що через рік чи два держборг перестане бути проблемою.

Я вважаю, що Україна може позбавитись боргів у двох варіантах. Перший: це продовжувати співпрацювати з МВФ, виповняти їх вимоги та продовжувати отримувати транші. Та як наслідок, рефінансування за рахунок випуску нових бумаг. Другий варіант — припиняти співпрацювати з МВФ та погашати борги тільки за рахунок внутрішніх запозичень, що буде дуже складно.

У будь-якому разі, Україна має вибиратися з боргової ями та починати самостійну фінансову політику. Але уряд поки що продовжує писати бюджет країни у присутності місії МВФ.

Висновки

Загалом, представлений кошторис не можна назвати бюджетом розвитку чи інвестицій. Більше підходить назва “бюджет проїдання”. Україна зараз потребує повноцінної стратегії розвитку на декілька років. Інвестицій щонайменше 12 мільярдів в економіку. Будувати економічні кластери. Усього цього в бюджеті 2020 не передбачено.