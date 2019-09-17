В проекте бюджета-2020 предусмотрены средства для продолжения медреформы, - Ковтонюк

В проекте бюджета на 2020 год предусмотрены средства для продолжения реформы здравоохранения. Об этом сообщил экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк на своей странице в Фейсбуке.

"Со следующего года заработает полноценная Программа медицинских гарантий от Национальной службы здоровья для всех видов услуг. На Программу "Медгарант" предусмотрено 72,3 миллиарда гривен. Это много или мало? Это достаточно для начала. По расчетам НСЗУ для более комфортного проведения реформы на "вторичке" необходимы дополнительные 8 млрд. Я согласен с этими расчетами. Поэтому начинать НСЗУ будет с бюджетом достаточным, но не очень комфортным", - написал экс-чиновник.

Ковтюнюк отметил, что бюджета достаточно на три квартала года, так как реформа начинается не с января, а с апреля.

"Но ухудшает ситуацию то, что в программу медицинских гарантий добавляют обеспечения пациентов инсулином и услуги по гемодиализа. Это две "проблемные" с точки зрения бюджета программы. Ежегодно в них дефицит финансирования, который ранее покрывался из местного бюджета. Однако в НСЗУ они перешли, как я понял, без дополнительных денег, а следовательно местного бюджета теперь не будет, и программы заберут на себя около 2 млрд средств из оставшихся медуслуг и лекарств", - отметил эксперт.

Ковтонюк отметил, что в проекте предусмотрен переход всех медицинских учреждений на договоры с Нацслужбой здоровья, включая большие заведения в ведении Минздрава, институты Академии меднаук и ведомственные больницы, однако нет механизма, который бы мотивировал эти учреждения присоединиться к реформе.

Напомним, накануне Кабмин Гончарука подал в Раду проект бюджета на 2020 год. Он будет представлен в пятницу, 20 сентября.