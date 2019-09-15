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Экоактивисты блокировали вход на автосалон во Франкфурте

Фото: EPA/UPG

Во Франкфурте-на-Майне в воскресенье, 15 сентября, сотни демонстрантов блокировали главный вход в выставочный центр, где проходит Франкфуртский международный автосалон (IAA).

Как отмечает DW, движение Sand im Getriebe ("Песок в коробке передач"), которое призвало к участию к акции, объявило о "мирной блокаде" в знак протеста против "разрушительной транспортной системы, которую до сих пор олицетворяет собой крупнейший в мире автосалон".

Демонстранты в белых костюмах, блокировавшие, помимо главного, еще один вход на выставку, держат плакаты с такими лозунгами, как "Детские площадки вместо парковок!" и "Лишить власти автоконцерны!".

Акция не помешала работе автосалона. Его организаторы предупредили посетителей о временной недоступности главного входа на выставку и попросили их использовать другие.   

Фото: EPA/UPG

Протесты против негативного влияния автомобилей на окружающую среду начались во Франкфурте-на-Майне накануне - в день открытия для посетителей автосалона IAA. Такие экологические и правозащитные организации, как Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe и NaturFreunde Deutschlands призвали выступить против "лживых автоконцернов, прославляющих свои новые кроссоверы", и правительства ФРГ, которое "аплодирует вместо того, чтобы сделать выводы из климатического кризиса и дизельного скандала".

По оценкам организаторов, накануне в акции приняли участие около 25 тысяч человек, в том числе 18 тысяч велосипедистов, многие из которых прибыли из других городов региона. Полиция сообщила о 15 тысяч протестующих.

Активисты считают, что автопромышленность и политики принимают недостаточно мер для перехода на экологически чистые виды транспорта.

Франкфуртский международный автосалон проходит с 12 по 22 сентября.

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