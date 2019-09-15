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США заявили о готовности использовать стратегические нефтяные резервы в связи с атакой на Saudi Aramco

Саудовская Аравия сократила резко сократила добычу.

США заявили о готовности использовать стратегические нефтяные резервы в связи с атакой на Saudi Aramco
Нефтяная буровая установка у побережья Тихого океана, Калифорния, США, 4 января 2018
Фото: EPA/UPG

Соединенные Штаты Америки заявили о готовности использовать стратегические резервы в связи с атакой на нефтеперерабатывающие объекты Saudi Aramco.

Об этом пишет "Голос Америки".

Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй заявила в воскресенье, что после атак на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии министерство энергетики США готово в случае необходимости использовать стратегические нефтяные резервы для стабилизации предложения на глобальном энергетическом рынке.

В интервью телеканалу Fox News Конуэй также не исключила возможность встречи президента США Дональда Трампа и иранского лидера на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако, по ее словам, имевшие место атаки "не способствовали" этой перспективе.

Нападение на нефтеперерабатывающие предприятия также стало предметом беседы главы Госдепа Майка Помпео и министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

"Только что провел разговор с госсекретарем Помпео по поводу недопустимых нападений, затронувших безопасность Саудовской Аравии. Это была безрассудная попытка подорвать региональную безопасность и создать перебои в глобальных поставках нефти. Соединенное Королевство решительно осуждает подобные действия", - говорится в твиттере Рааба.

Напомним, 14 сентября около 10 беспилотников атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод, а также нефтяное месторождение, принадлежащих компании Saudi Aramco, что привело к пожарам. В результате Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти.

Ответственность за атаку, совершенную с помощью беспилотников, взяли на себя близкие к Ирану йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в нападении Иран, в Тегеране отрицают свою ответственность.

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