Сенатор Грэм призвал США нанести удар по нефтяной инфраструктуре Ирана

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что Соединенным Штатам следует подготовиться к нанесению ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана, если он не прекратит провокационную деятельность, в частности, наращивать обогащение урана.

"Настало время, когда США должны выложить на стол план атак на нефтяные мощности Ирана, если он продолжит провокации или будет наращивать обогащение урана", - написал законодатель в своем Твиттере.

По его мнению, "Иран не прекратит вести себя так до тех пор, пока последствия не станут для него более реальными, такими, как нападение на его нефтеперерабатывающие заводы, и сломит хребет режима ".

Грэм считает, что йеменские повстанцы-хуситы нанесли удары по НПЗ Саудовской Аравии с использованием беспилотников при поддержке Ирана.

"Это является еще одним примером того, как Иран сеет хаос на Ближнем Востоке. Он не заинтересован в мире, он стремится к обладанию ядерным оружием и доминирование в регионе", - написал сенатор.

Напомним, 4 сентября около 10 беспилотников атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод, а также нефтяное месторождение, принадлежащие компании Saudi Aramco, что привело к пожарам. В результате Саудовская Аравия вдвое сократила добычу нефти .

США обвинили Иран в атаке на саудовские нефтяные мощности, Иран обвинения отрицает. Ответственность за атаку, совершенную с помощью беспилотников, взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.