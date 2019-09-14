Франция и Германия выступили против криптовалюты Facebook

Франция и Германия заявили в пятницу, что криптовалюта Libra, работу над созданием которой ведет корпорация Facebook, представляет угрозу для финансовой стабильности сектора. Это может сделать невозможным использование Libra в Европе.

Об этом на встрече министров финансов стран ЕС в Хельсинки заявили глава французского ведомства Бруно Ле Мэр и его германский коллега Олаф Шольц, передает Голос Америки.

"Виртуальные валюты представляют риск для потребителей, финансовой стабильности и даже для денежного суверенитета европейских государств", - говорится в совместном заявлении.

Они также предупредили, что государства ЕС готовы прибегнуть к жесткому регулированию, если будет предпринята попытка получить разрешение на использование Libra в Европе.

"Франция и Германия считают, что проект Libra, как он представлен в плане Facebook, не убеждает в том, что этим рискам уделяется должное внимание", - заявили министры.

Страны также выступили в поддержку создания альтернативной публичной криптовалюты.

Ранее Европейский центральный банк сообщил, что разрабатывает долгосрочный план внедрения публичной цифровой валюты, который может сделать такие проекты, как Libra, ненужными.

В июне Facebook сообщил о планах запуска Libra - для финансовых транзакций между сотнями миллионов пользователей социальной сети.