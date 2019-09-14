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Оккупационные власти Крыма анонсировали приезд немецких политиков

Состав и численность делегации не уточняется.

Оккупационные власти Крыма анонсировали приезд немецких политиков
Фото: investigator.org.ua

Оккупационные власти Крыма сообщили, что полуостров собираются посетить депутаты Бундестага и земельных парламентов Германии. Об этом заявил так называемый "председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям" Юрий Гемпель, передает ТАСС.

По его словам, немецкие парламентарии посетят Крым в ноябре, чтобы "ознакомиться с ситуацией на полуострове".

"У нас будет делегация, в составе которой будут действующие депутаты Бундестага и земельных парламентов. Это будет первый визит делегации в таком составе. В ходе визита ожидаются встречи с властями Крыма и общественностью", – рассказал представитель оккупационной власти полуострова.

При этом он не уточнил состав делегации и ее численность.

Иностранные политики не впервые нарушают украинское законодательство и посещают оккупированный полуостров. В феврале прошлого года Крым посетили девять немецких депутатов от партии "Альтернатива для Германии". Они представляли региональные парламенты Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии. Чешские политики ездили в Крым в феврале и июле 2018 года.

Напомним, в 2015 году Украина обязала иностранцев получать спецразрешения для поездок в Крым в Государственной миграционной службе.

В Министерстве иностранных дел Украины неоднократно предостерегали иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым. 

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