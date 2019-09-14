Гончарук: я не планирую до конца жизни заниматься политикой

"Надеюсь, наша команда проработает пять лет и сможет реализовывать себя в других сферах".

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не планирует до конца жизни заниматься политикой и готов через пять лет уйти с государственной службы.

Об этом он сказал на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

"Я очень надеюсь, что наша команда проработает все пять лет и по результатам этих пяти лет сможет дальше реализовывать себя в других сферах. Я очень на это надеюсь. Лично я, независимо от того, какой период времени и какую позицию я буду занимать в этой команде, намерен посвятить тому, чтобы такой результат был достигнут... Я не планирую до конца жизни заниматься политикой, государственной службой", - заявил Гончарук.

На вопрос модератора, не входит ли в его планы участие в президентских выборах в будущем, Гончарук ответил, что если бы его год назад спросили, не хочет ли он занять пост премьера, он, скорее всего, ответил бы отрицательно.

Напомним, что Гончарук стал самым молодым премьер-министром в истории Украины. В июле ему исполнилось лишь 35 лет.