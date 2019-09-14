"Слуга народа" намерена провести местные выборы в апреле 2020, - источник
"Слуга народа" намерена провести местные выборы в апреле 2020, - источник
Коломойский хочет долю в Приватбанке
Коломойский хочет долю в Приватбанке
Зеленский сыграл в пародии "Квартала 95" на форуме YES
Зеленский сыграл в пародии "Квартала 95" на форуме YES
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Первый бунт на корабле «слуг»
Первый бунт на корабле «слуг»
В работе Приватбанка произошел масштабный сбой
В работе Приватбанка произошел масштабный сбой
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
ГлавнаяПолитика

Гончарук: я не планирую до конца жизни заниматься политикой

"Надеюсь, наша команда проработает пять лет и сможет реализовывать себя в других сферах".

Гончарук: я не планирую до конца жизни заниматься политикой
Фото: YES © 2019

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что не планирует до конца жизни заниматься политикой и готов через пять лет уйти с государственной службы.

Об этом он сказал на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

"Я очень надеюсь, что наша команда проработает все пять лет и по результатам этих пяти лет сможет дальше реализовывать себя в других сферах. Я очень на это надеюсь. Лично я, независимо от того, какой период времени и какую позицию я буду занимать в этой команде, намерен посвятить тому, чтобы такой результат был достигнут... Я не планирую до конца жизни заниматься политикой, государственной службой", - заявил Гончарук.

На вопрос модератора, не входит ли в его планы участие в президентских выборах в будущем, Гончарук ответил, что если бы его год назад спросили, не хочет ли он занять пост премьера, он, скорее всего, ответил бы отрицательно.

Напомним, что Гончарук стал самым молодым премьер-министром в истории Украины. В июле ему исполнилось лишь 35 лет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также