Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"

"Есть ли эта формула у президента? Надеюсь, что есть".

Международному сообществу и украинцам следует обсуждать не "формулу Штайнмайера", а "формулу Зеленского", поскольку именно президент Украины должен представить ту формулу, которая отвечает интересам украинского государства.

Об этом премьер-министр Украины 2014-2016 годов и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил в кулуарах Форума Ялтинской европейской стратегии 13 сентября, сообщает пресс-служба партии.

"Есть ли эта формула у президента? Надеюсь, что есть. По крайней мере, он сегодня четко заявил, что санкции с России снимать нельзя и этим подтвердил, что Россия является агрессором по отношению к Украине, и что он не собирается сдавать национальные интересы. Он не может это сделать. Потому что он дал присягу на верность украинскому народу", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос о возможной подготовки условного "Минска-3", Арсений Яценюк подчеркнул: "Если переписывать (Минские договоренности - ред.) и опять не выполнять с российской стороны, то какой смысл их переписывать?"

"Российская интерпретация Минских соглашений следующая: отдайте нам Украину. Россия уже придумала, как это сделать: "Дайте особый статус (временно оккупированным территориям. - ред.), проведите местные выборы. Контроль за рубежом мы не вернем. Или вернем лет через десять. Только мы хотим передвинуть границу с к западным границам Украины". Меня не интересует процесс, меня интересует результат", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Игра России, по словам Арсения Яценюка, заключается в следующем: "Путин надевает костюм миротворца, ведь вернул украинских заложников ... Такие лица, как Сенцов, являются заложниками. А такие люди, как Цемах, не являются заложниками, они совершили преступление и подлежат преследованию по международному законодательству. Украинцы там были заложниками, а здесь был русский криминал".

"Путин хочет показать: процесс пошел, надо снимать санкции, мы помирились, нужно меньше говорить, что есть война России против Украины. Еще надо найти поддержку в отдельных странах-членах ЕС, чтобы они аплодировали и говорили, что завтра "украинской проблемы" не будет. Потому что некоторые хотят, чтобы украинская проблема сошла со страниц газет. Некоторых наших партнеров иногда интересует бизнес больше, чем ценности свободного мира", - подчеркнул он.

Арсений Яценюк отметил, что сейчас Путин делает все, чтобы нарушить единство в ЕС по поддержке Украины.

"В ЕС прошел ряд выборов. Одни лидеры ушли, другие пришли, некоторые идут, и непонятно, кто придет. Новая Европейская комиссия, Европейский парламент, которые еще не заявили, какая у них позиция. Но все будут слушать, что скажет президент Украины, какой будет его позиция. И если его позиция будет жесткая, - а я надеюсь на это, - Запад будет поддерживать эту позицию ... сейчас у президента сверхсложная задача. Ему нельзя сейчас садиться за стол с Путиным тет-а-тет - карты меченые. Надо садиться за стол, где с одной стороны - все наши западные партнеры, а с другой стороны - тот, кто нарушает международное право и хочет фактически уничтожить Украину. Его фамилия Путин", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Могу сказать президенту Зеленскому только одно. Путин - это очень циничный и опытный переговорщик и уже разложил десятки ловушек. Если попадешь в одну, все остальные также сработают. Нельзя бежать за быстрым результатом - это то, на что надеется Путин. Это не спринтерская, а марафонская дистанция. И чемпионом должна быть Украина", - сказал лидер "Народного фронта".