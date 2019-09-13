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В Кремле не исключают возможности нового обмена политзаключенными

Россия ожидает от Украины выполнения обязательств по имплементации Минских договоренностей.

В Кремле не исключают возможности нового обмена политзаключенными
Дмитрий Песков
Фото: EPA/UPG

В Кремле не исключают возможности нового обмена политзаключенными между Украиной и Россией.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России  Дмитрий Песков, передает Радио Свобода.

"Это требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень кропотливой и, наверное, растянутой во времени работы. Никто априори возможность и целесообразность такого процесса не исключает, потому что это вопрос двусторонних контактов", - сказал пресс-секретарь Песков.

По его словам, Кремлю "значительно больше импонируют слова, которые мы слышали из Киева о том, что там готовится подробная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации Минских договоренностей".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готовит новые списки для возвращения украинских политзаключенных из РФ.

Также, по словам главы украинского государства, на саммите "нормандской четверки" будет рассматриваться "формула Штайнмайера".

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