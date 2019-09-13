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Елисеев: Украина никогда не давала согласия на "формулу Штайнмайера"

"Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия парламента".

Елисеев: Украина никогда не давала согласия на "формулу Штайнмайера"
Фото: Сергей Нужненко

Бывший заместитель главы Администрации Петра Порошенко заявил, что Украина никогда не давала согласия на "формулу Штайнмайера".

Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко, который утверждает, что нынешняя власть вынуждена обсуждать эту "формулу" в том числе потому, что на нее дал согласие бывший президента Петр Порошенко.

"Как экс-участник нормандских переговоров на уровне дипсоветников разъясняю: по принципу «ничего не согласовано, пока все не согласовано», Украина никогда не давала и не могла дать согласие на формулу Штайнмайера. Глава государства не мог согласовать то, что требует согласия ВРУ", - говорится в твиттере Елисеева.

Напомним, что формула Штайнмайера предусматривает особый статус для Донбасса, который вступит в силу после проведения там честных демократических местных выборов. Россия при этом должна вывести своих солдат и технику с Донбасса.

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