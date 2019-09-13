Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Первый бунт на корабле «слуг»
Первый бунт на корабле «слуг»
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Церковный реванш депутата Новинского
Церковный реванш депутата Новинского
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
ГлавнаяПолитика

Коломойский: из Украины не уеду, потому что все растащат

Бизнесмен утверждает, что может свободно передвигаться по миру.

Бизнесмен Игорь Коломойский утверждает, что не имеет проблем с передвижением по миру, но покидать Украину не собирается. Об этом он заявил журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"Я не уеду, потому что все растащат. Пусть даже не надеются, я шагу отсюда не сделаю. Потому что, как говорят, кошка из дома, мышки в пляс", - отметил бизнесмен. При этом, отвечая на вопрос, кто должен хотеть его отъезду из Украины, он ответил следующее:

"Не знаю, мало ли кто. В 14 году я даже никуда не уезжал, был в Днепропетровске вместо Киева, и смотрите, что произошло. Стоило мне поехать на день рождения к Суркису, так они коалиционное соглашение сделали и там прописали, как "Укрнефть" ограбить".

Напомним, 10 сентября Игорь Коломойский встречался с президентом Владимиром Зеленским. На встрече также присутствовал ряд других лиц, в том числе первый помощник президента Сергей Шефир, глава ОПУ Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук. Зеленский заявил, что на встрече обсуждали большое количество вопросов, в том числе "Центрэнерго" и коммунальные тарифы. Коломойский отметил, что политические вопросы не обсуждались.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также