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Коломойский опасается "кровавой революции" в случае неправильного запуска рынка земли

Олигарх "крайне отрицательно" относится к идее сделать землю товаром.

Коломойский опасается "кровавой революции" в случае неправильного запуска рынка земли
Фото: Анна Стешенко

Олигарх Игорь Коломойский опасается "кровавой революции" в случае неправильного запуска рынка земли.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Коломойский сказал, что он "крайне отрицательно" относится к идее сделать землю товаром.

"Украинские землепашцы должны обладать землей. Если вопрос не решится, если будут владеть транснациональные корпорации либо наши доморощенные холдинги, это приведет к революции, только уже более кровавой", - считает он.

Напомним, в Украине много лет действует мораторий на продажу земли, его впервые ввели в 2002 году сроком на пять лет. Мораторий рассматривали как временную меру, обусловленную тогдашним хаосом на рынке земли. С тех пор мораторий много раз продлевали, последний раз - до 1 января 2020 года. Продление моратория имеет технический характер и не имеет смысла, так как продажа земли все равно запрещена из-за отсутствия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Отмену моратория требует Международный валютный фонд и поддерживают ведущие украинские экономисты. Предыдущий президент Петр Порошенко поддерживал земельную реформу, но против нее была Верховная Рада.

Президент Владимир Зеленский решил, что рынок земли должен быть запущен в 2020 году.

Министр экономики Тимофей Милованов говорил, что на рассмотрении Кабмина есть 35 сценариев земельной реформы.

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