ВТО отклонила апелляцию Украины в споре с Россией о пошлинах на удобрения

В 2018 арбитражный орган ВТО принял решение в пользу России по делу о нитрате аммония.

Апелляционный орган Всемирной торговой организации 12 сентября отклонил апелляцию Украины по проигранному России иску о введении Украиной пошлин на нитрат аммония.

Об этом сообщается на сайте ВТО.

"Несмотря на аргументацию Украины относительно полномочий украинских судов и органов расследования для вычисления демпинговых ставок в соответствии с законодательством Украины, решением коллегии является то, что судебные решения украинского суда, выполненные украинскими следственными органами, признаны недействительным основанием для установления пошлин", - говорится в аргументации решения.

Стоит заметить, что никаких ошибок в работе группы, которая рассматривала украинско-российский спор, обнаружено не было.

Также отмечено, что украинская сторона не предоставила дополнительных фактов, которые позволили бы подвергнуть сомнению принятое ранее решение.

Украина ввела антидемпинговые пошлины на нитрат аммония (аммиачную селитру) из РФ в 2014 году. Они должны были действовать до июля 2020 года. В 2015 году Россия обжаловала это решение в ВТО. В 2018 году ВТО приняла решение в пользу РФ, однако Украина подала апелляцию.