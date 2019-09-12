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Рада приняла закон о "таможенном безвизе"

Украина собирается присоединиться к конвенции о процедуре совместного транзита.

Рада приняла закон о "таможенном безвизе"
Фото: facebook.com/sad.chernihiv.region

Верховная Рада приняла законопроект №1082 о режиме совместного транзита и внедрения национальной электронной транзитной системы.

Депутаты голосовали за него в четверг в обеих чтениях, во время финального голосования законопроект поддержали 333 депутата.

Пресс-служба Минфина сообщила, что этот проект закона был разработан во исполнение Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. Речь идет о присоединении Украины к европейской конвенции о процедуре совместного транзита и европейской таможенной информационной системе NCTS (New Customs Transit System), которые закладывают основу для выхода украинских финансовых институтов, таможенных брокеров, перевозчиков на рынки 35 стран-подписантов конвенции.

Процедура присоединения к rонвенции является нестандартной. Страна-претендент сначала должна ввести и использовать в течение не менее одного года положения конвенции и соответствующий ИТ-продукт на своей территории. Только после этого можно будет получить официальное приглашение для присоединения к конвенции.

Присоединение Украины к конвенции и NCTS позволит использовать единую таможенную декларацию для перемещения товаров от страны-отправителя до страны-назначения через третьи страны, сократить задержки грузов на границе через повышение эффективности анализа рисков, внедрить обмен таможенной информации с 35 странами в режиме реального времени, получать предварительную таможенную информацию из разных источников.

"Это простая красивая история таможенного безвиза, который позволит украинским игрокам выезжать из Украины и доезжать до Португалии одним грузовиком с одним документом и одной гарантией. Также это делает более дешевыми для украинских потребителей европейские товары", - прокомментировал законопроект глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

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