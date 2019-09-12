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В госбюджет конфискуют 248,9 тыс. грн. взносов для "Батькивщины" и Радикальной партии

В поддержку "Батькивщины" было направлено 148,9 тыс. грн, Радикальной партии - 100 тыс. грн.

В госбюджет конфискуют 248,9 тыс. грн. взносов для "Батькивщины" и Радикальной партии
Фото: liga.net

В государственный бюджет конфискуют 248,9 тыс. грн. взносов в поддержку "Батькивщины" и Радикальной партии. Об этом сообщается в пресс-центре Национального агентства по борьбе с коррупцией.

148,9 тыс. грн взносов в поддержку партии "Батькивщина" и 100 тыс. грн для Радикальной партии Олега Ляшко конфискуют за нарушение установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии.

НАПК обнаружило правонарушения по результатам анализа отчетов этих  партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года.

В нарушении норм были признаны виновными двое граждан Украины. Они привлечены к административной ответственности в виде штрафа и конфискации сумм взносов в госбюджет Украины. Соответствующие решения об административных правонарушениях вынесли Винницкий городской суд (апелляционный суд оставил постановление горсуда без изменений) и Хустский районный суд Закарпатской области.

Напомним, вчера, 11 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о перезагрузке НАПК. За него проголосовали 283 депутата.

Отмечалось, что за время, прошедшее с момента создания этого агентства, оно так и не смогло показать эффективную деятельность.

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